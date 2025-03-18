Замминистра встретился с бунтующими сотрудниками скорой помощи Миасса

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Сотрудники скорой помощи написали открытое письмо
Сотрудники скорой помощи написали открытое письмо Фото:

Замглавы минздрава Челябинской области Евгений Ванин встретился с сотрудниками скорой помощи, написавшими заявления на увольнение в Миассе. Об этом сообщили в пресс-службе минздрава.

«Заместитель министра здравоохранения Челябинской области Евгений Ванин провел встречи с коллективами подстанций скорой медицинской помощи „Северный“ и „Центральный“ в Миассе. На встречах обсудили важные вопросы, определили основные проблемы. Сегодня также планируется встреча с сотрудниками подстанции „Южный“. Станция скорой медицинской помощи Миасса работает в штатном режиме, сотрудники продолжают свою работу, случаев увольнения не было», — сообщили в пресс-службе.

По итогам встреч будет проведен анализ ситуации и разработаны меры для улучшения условий труда и повышения эффективности работы скорой помощи. Минздравом региона разработан план посещений всех семи станций скорой помощи, работающих в регионе.

Визит Ванина был организован после того, как работники скорой помощи Миасса написали открытое письмо, которое разместили в социальных сетях. Медики предупредили о намерении уволиться. Они назвали причиной сложившейся ситуации нежелание руководства СМП прислушиваться к их просьбам, низкую заработную плату и опасность работы в скорой помощи.

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Замглавы минздрава Челябинской области Евгений Ванин встретился с сотрудниками скорой помощи, написавшими заявления на увольнение в Миассе. Об этом сообщили в пресс-службе минздрава. «Заместитель министра здравоохранения Челябинской области Евгений Ванин провел встречи с коллективами подстанций скорой медицинской помощи „Северный“ и „Центральный“ в Миассе. На встречах обсудили важные вопросы, определили основные проблемы. Сегодня также планируется встреча с сотрудниками подстанции „Южный“. Станция скорой медицинской помощи Миасса работает в штатном режиме, сотрудники продолжают свою работу, случаев увольнения не было», — сообщили в пресс-службе. По итогам встреч будет проведен анализ ситуации и разработаны меры для улучшения условий труда и повышения эффективности работы скорой помощи. Минздравом региона разработан план посещений всех семи станций скорой помощи, работающих в регионе. Визит Ванина был организован после того, как работники скорой помощи Миасса написали открытое письмо, которое разместили в социальных сетях. Медики предупредили о намерении уволиться. Они назвали причиной сложившейся ситуации нежелание руководства СМП прислушиваться к их просьбам, низкую заработную плату и опасность работы в скорой помощи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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