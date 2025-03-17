В Миассе взбунтовались сотрудники скорой помощи

Миасс (Челябинская область) рискует остаться без скорой медпомощи. Открытое письмо об этом сотрудники скорой помощи опубликовали в своих аккаунтах в соцсетях.
«Обращение от сотрудников скорой медицинской помощи города Миасс. В связи с увеличением нагрузки, нехваткой кадров, низкой заработной платой, безразличием вышестоящего руководства коллектив СМП города Миасс не может больше работать в таких условиях. С 1 апреля Миасс может остаться без скорой медицинской помощи», — говорится в обращении.
В обращении сообщается, что заявления на увольнение написали более 35 сотрудников. Посты с обращением сопровождаются фотографиями с пачками заявлений.
Причин для увольнений несколько. Первая — финансовая.
«Многим сотрудникам приходится работать на нескольких работах, так как заработная плата не покрывает даже базовые расходы. Зарплата составляет 30 тысяч рублей на одну ставку, но в отчетных документах суммы намного выше, так как каждый сотрудник вырабатывает около двух ставок», — говорится в обращении.
Вторая причина — опасность работать в скорой помощи.
«С 1 января упразднили единственную специализированную бригаду психиатрического профиля, что создало повышенную угрозу жизни и здоровья сотрудников, задержку вызовов, нагрузку на МВД», — говорится в обращении. Также в обращении сказано, что медики не раз обращались в различные инстанции с просьбой решить образовавшиеся проблемы, но никаких результатов это не принесло.
В конце прошлого года коллективное обращение написали водители скорой помощи в Чебаркуле. После вмешательства регионального минздрава они отозвали свои заявления на увольнение.
URA.RU направило в минздрав Челябинской области запрос. По поступлению ответа на запрос точка зрения минздрава будет опубликована.
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