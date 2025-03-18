Челябинские ученые создали нержавеющие сплавы для защиты космической техники

Ученые Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ, Челябинская область) получили сплавы металлов, которым не страшны коррозия и высокие температуры. Как URA.RU рассказали в пресс-службе вуза, высокоэнтропийные материалы содержат золото и платину.
«Ученые ЮУрГУ добавили к металлам подгруппы железа благородные металлы и получили сплавы, которые практически не подвержены коррозионным разрушениям. Полученные материалы с уникальными характеристиками могут защищать разного вида технику, в том числе и космическую», — сообщили в пресс-службе ЮУрГУ.
В космосе оборудование испытывает сильное радиационное и температурное воздействие. Поэтому разработка способна решить множество проблем. Сплавы, разработанные в ЮУрГУ, могут найти применение в авиационной промышленности для создания турбин, которые могут эксплуатироваться в условиях высоких температур и коррозийной активности.
Испытания показали, что сплав с добавлением золота не разрушается после погружения в агрессивную среду серной кислоты. Добавление платины значительно увеличило жаростойкость материала. С материалом ничего не произошло в течение 150 часов при температурах 1000-1100 градусов.
Принцип создания таких сплавов основан на концепции высокоэнтропийных сплавов, которая предполагает комбинирование пяти и более элементов в равных пропорциях. Это позволило создать материал, свойства которого значительно отличаются от свойств исходных компонентов. Ученые европейских стран и Китая уже более 20 лет занимаются высокоэнтропийными сплавами. Россия только встала на этот путь. В Челябинске вопросом заинтересовалась группа из трех ученых. Проектом руководит старший научный сотрудник кафедры «Материаловедение и физико-химия материалы» ЮУрГУ Ольга Самойлова.
«Мы предоставили отчет о благородных металлах. Теперь от нас ждут результаты исследования тугоплавких металлов (вольфрам, молибден, тантал) в соединении с металлами подгруппы железа. Сейчас тестируются их свойства. Мы рассматриваем жаростойкие составы как часть термобарьерных покрытий. Полученные сплавы могут заменить существующие материалы. Они такие же по стоимости, но обладают улучшенными характеристиками», — прокомментировала URA.RU Самойлова.
Материаловеды ЮУрГУ выступили в роли первооткрывателей составов которые в мире не создавались. Фундаментальные исследования ведутся в сотрудничестве с Российским научным фондом.
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