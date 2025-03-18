Губернатор Челябинской области Алексей Текслер сообщил о том, что паводок пришел в семь территорий региона. Об этом сообщили в пресс-службе правительства области.
«За последние сутки в ряде территорий на юге области и в горнозаводской части региона обострилась паводковая ситуация. В частности, в Нагайбакском и Ашинском районах были подтоплены приусадебные участки, где-то вода зашла в дома. Также есть паводковые явления в Брединском, Троицком, Варненском, Уйском, Сосновском районах. Там в том числе произошли переливы воды на участках автодорог. Временное перекрытие дорог было и в Ашинском районе», — цитируют Текслера в пресс-службе правительства.
По словам Текслера, самая сложная ситуация сложилась в Аше. Ледоход на реке Сим начался на две недели раньше обычного, образовался затор, плюс ночью выпали осадки. Вследствие этого произошло подтопление домов на низменных участках улиц, которые ближе всего находятся к реке. Оперативно силами МЧС и экстренных служб прошла эвакуация жителей.
Ведутся работы по разрушению затора. Это уже привело к началу снижения уровня воды. Текслер намерен продолжать держать ситуацию на контроле.
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