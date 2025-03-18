Из зоны подтопления в Аше эвакуировали 70 человек

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В пункте временного размещения находятся четыре человека. (Фото архивное)
В пункте временного размещения находятся четыре человека. (Фото архивное) Фото:
новость из сюжета
Весенний паводок в Челябинской области в 2025 году

Из зоны подтопления водами реки Сим в Аше (Челябинская область) эвакуировано 70 человек. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе главка МЧС по региону.

«Проведена эвакуация 70 человек, из них 20 детей. 66 человек, из них 18 детей размещены у знакомых и родственников. В пункте временного размещения находятся четыре человека, из них двое детей», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В главке МЧС добавили, что местами уровень воды снижается. Уровень воды по улицам Матросова, Октябрьская, Заречная упал на метр, от воды освободились 15 жилых домов и приусадебных участков. Остаются подтопленными 16 жилых домов и приусадебных участков по улицам Декабристов и Набережной.

Паводок в результате дождя и таяния снега подтопил дома в Аше 18 марта. В городе введен режим локальной ЧС.

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Из зоны подтопления водами реки Сим в Аше (Челябинская область) эвакуировано 70 человек. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе главка МЧС по региону. «Проведена эвакуация 70 человек, из них 20 детей. 66 человек, из них 18 детей размещены у знакомых и родственников. В пункте временного размещения находятся четыре человека, из них двое детей», — сообщили в пресс-службе ведомства. В главке МЧС добавили, что местами уровень воды снижается. Уровень воды по улицам Матросова, Октябрьская, Заречная упал на метр, от воды освободились 15 жилых домов и приусадебных участков. Остаются подтопленными 16 жилых домов и приусадебных участков по улицам Декабристов и Набережной. Паводок в результате дождя и таяния снега подтопил дома в Аше 18 марта. В городе введен режим локальной ЧС.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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