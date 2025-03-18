Депутат Госдумы подключилась к вопросу о зарплатах врачей скорой помощи в Миассе

Яна Лантратова запросила минздрав о причинах бунта челябинских врачей
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Совещание в полпредстве с сенаторами и депутатами ГД от УрФО. Екатеринбург, лантратова яна
К разрешению конфликта с зарплатами врачей миасской скорой подключилась председатель комитета Госдумы Яна Лантратова Фото:

Депутат Госдумы Яна Лантратова провела совещание с минздравом Челябинской области по поводу протестов сотрудников скорой помощи в Миассе из-за низких зарплат. Председатель парламентского комитета взяла ситуацию на личный контроль.

«Мы работаем с министерством здравоохранения сообща, сегодня прошла встреча с сотрудниками одной из двух подстанций скорой помощи Миасса. Замминистра здравоохранения Евгений Ванин и замглавы по соцвопросам Сергей Приколотин обсудили с медиками волнующие их вопросы. На завтра запланирована аналогичная встреча на другой подстанции. По итогам встреч будет проведен анализ ситуации, и разработаны меры для улучшения условий труда и повышения эффективности работы скорой помощи», — сообщила URA.RU парламентарий. Она продолжает следить за развитием событий.

Конфликт в Миассе возник после того, как работники скорой помощи написали открытое письмо, которое разместили в социальных сетях. Медики предупредили о намерении уволиться. Они назвали причиной сложившейся ситуации нежелание руководства СМП прислушиваться к их просьбам.

Одна из главных претензий — низкая заработная плата около 30 тысяч рублей за ставку. Из-за нехватки персонала действующим сотрудникам приходится брать на себя дополнительные смены. Также в городе расформировали психиатрическую бригаду, и их обязанности легли на простых медиков.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Депутат Госдумы Яна Лантратова провела совещание с минздравом Челябинской области по поводу протестов сотрудников скорой помощи в Миассе из-за низких зарплат. Председатель парламентского комитета взяла ситуацию на личный контроль. «Мы работаем с министерством здравоохранения сообща, сегодня прошла встреча с сотрудниками одной из двух подстанций скорой помощи Миасса. Замминистра здравоохранения Евгений Ванин и замглавы по соцвопросам Сергей Приколотин обсудили с медиками волнующие их вопросы. На завтра запланирована аналогичная встреча на другой подстанции. По итогам встреч будет проведен анализ ситуации, и разработаны меры для улучшения условий труда и повышения эффективности работы скорой помощи», — сообщила URA.RU парламентарий. Она продолжает следить за развитием событий. Конфликт в Миассе возник после того, как работники скорой помощи написали открытое письмо, которое разместили в социальных сетях. Медики предупредили о намерении уволиться. Они назвали причиной сложившейся ситуации нежелание руководства СМП прислушиваться к их просьбам. Одна из главных претензий — низкая заработная плата около 30 тысяч рублей за ставку. Из-за нехватки персонала действующим сотрудникам приходится брать на себя дополнительные смены. Также в городе расформировали психиатрическую бригаду, и их обязанности легли на простых медиков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...