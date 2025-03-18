Депутат Госдумы подключилась к вопросу о зарплатах врачей скорой помощи в Миассе

Яна Лантратова запросила минздрав о причинах бунта челябинских врачей

18 марта 2025 в 14:23 Размер текста - 17 +

К разрешению конфликта с зарплатами врачей миасской скорой подключилась председатель комитета Госдумы Яна Лантратова Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Депутат Госдумы Яна Лантратова провела совещание с минздравом Челябинской области по поводу протестов сотрудников скорой помощи в Миассе из-за низких зарплат. Председатель парламентского комитета взяла ситуацию на личный контроль. «Мы работаем с министерством здравоохранения сообща, сегодня прошла встреча с сотрудниками одной из двух подстанций скорой помощи Миасса. Замминистра здравоохранения Евгений Ванин и замглавы по соцвопросам Сергей Приколотин обсудили с медиками волнующие их вопросы. На завтра запланирована аналогичная встреча на другой подстанции. По итогам встреч будет проведен анализ ситуации, и разработаны меры для улучшения условий труда и повышения эффективности работы скорой помощи», — сообщила URA.RU парламентарий. Она продолжает следить за развитием событий. Конфликт в Миассе возник после того, как работники скорой помощи написали открытое письмо, которое разместили в социальных сетях. Медики предупредили о намерении уволиться. Они назвали причиной сложившейся ситуации нежелание руководства СМП прислушиваться к их просьбам. Одна из главных претензий — низкая заработная плата около 30 тысяч рублей за ставку. Из-за нехватки персонала действующим сотрудникам приходится брать на себя дополнительные смены. Также в городе расформировали психиатрическую бригаду, и их обязанности легли на простых медиков. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Депутат Госдумы Яна Лантратова провела совещание с минздравом Челябинской области по поводу протестов сотрудников скорой помощи в Миассе из-за низких зарплат. Председатель парламентского комитета взяла ситуацию на личный контроль. «Мы работаем с министерством здравоохранения сообща, сегодня прошла встреча с сотрудниками одной из двух подстанций скорой помощи Миасса. Замминистра здравоохранения Евгений Ванин и замглавы по соцвопросам Сергей Приколотин обсудили с медиками волнующие их вопросы. На завтра запланирована аналогичная встреча на другой подстанции. По итогам встреч будет проведен анализ ситуации, и разработаны меры для улучшения условий труда и повышения эффективности работы скорой помощи», — сообщила URA.RU парламентарий. Она продолжает следить за развитием событий. Конфликт в Миассе возник после того, как работники скорой помощи написали открытое письмо, которое разместили в социальных сетях. Медики предупредили о намерении уволиться. Они назвали причиной сложившейся ситуации нежелание руководства СМП прислушиваться к их просьбам. Одна из главных претензий — низкая заработная плата около 30 тысяч рублей за ставку. Из-за нехватки персонала действующим сотрудникам приходится брать на себя дополнительные смены. Также в городе расформировали психиатрическую бригаду, и их обязанности легли на простых медиков.