Критиковавший Зеленского генерал объявил об отступлении ВСУ в ДНР

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) отступят от позиции в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом объявил командующий тактической группировкой ВСУ «Великая Новоселка» генерал-лейтенант Сергей Наев.
«На одном из участков фронта принято решение по отводу сил и средств с невыгодных позиций», — сообщил Наев. Сообщение опубликовано в его telegram-канале. Он не уточнил, о каком участке фронта в ДНР идет речь.
Генерал раньше критиковал руководство страны, в том числе главу Владимира Зеленского. По словам Наева, власти провалили подготовку армии. В феврале 2024 года Наева уволили с должности командующего объединенными силами ВСУ.
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