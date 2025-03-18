Критиковавший Зеленского генерал объявил об отступлении ВСУ в ДНР

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ВСУ отступают в ДНР, сообщил генерал Сергей Наев
ВСУ отступают в ДНР, сообщил генерал Сергей Наев Фото:
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Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) отступят от позиции в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом объявил командующий тактической группировкой ВСУ «Великая Новоселка» генерал-лейтенант Сергей Наев.

«На одном из участков фронта принято решение по отводу сил и средств с невыгодных позиций», — сообщил Наев. Сообщение опубликовано в его telegram-канале. Он не уточнил, о каком участке фронта в ДНР идет речь. 

Генерал раньше критиковал руководство страны, в том числе главу Владимира Зеленского. По словам Наева, власти провалили подготовку армии. В феврале 2024 года Наева уволили с должности командующего объединенными силами ВСУ. 

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Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) отступят от позиции в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом объявил командующий тактической группировкой ВСУ «Великая Новоселка» генерал-лейтенант Сергей Наев. «На одном из участков фронта принято решение по отводу сил и средств с невыгодных позиций», — сообщил Наев. Сообщение опубликовано в его telegram-канале. Он не уточнил, о каком участке фронта в ДНР идет речь.  Генерал раньше критиковал руководство страны, в том числе главу Владимира Зеленского. По словам Наева, власти провалили подготовку армии. В феврале 2024 года Наева уволили с должности командующего объединенными силами ВСУ. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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