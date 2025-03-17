Автобус с вахтовиками перевернулся в ЯНАО
В ЯНАО по дороге к поселку Ямбург перевернулся автобус с вахтовиками. Информацию о ДТП сообщают очевидцы происшествия.
«Вахтовики ехали в поселок Ямбург. Автобус перевернулся, но обошлось без жертв», — сообщает подписчик telegram-канала «Сова сказала». По его информации, ДТП произошло несколько дней назад.
Корреспондент агентства обратился за уточнением информации в пресс-службу окружного УМВД. Там обещали проверить сведения.
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