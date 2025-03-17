17 марта 2025

По дороге к вахтовому поселку в ЯНАО перевернулся автобус. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Автобус с вахтовиками перевернулся в ЯНАО
Автобус с вахтовиками перевернулся в ЯНАО Фото:

В ЯНАО по дороге к поселку Ямбург перевернулся автобус с вахтовиками. Информацию о ДТП сообщают очевидцы происшествия.

«Вахтовики ехали в поселок Ямбург. Автобус перевернулся, но обошлось без жертв», — сообщает подписчик telegram-канала «Сова сказала». По его информации, ДТП произошло несколько дней назад.

Корреспондент агентства обратился за уточнением информации в пресс-службу окружного УМВД. Там обещали проверить сведения.

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В ЯНАО по дороге к поселку Ямбург перевернулся автобус с вахтовиками. Информацию о ДТП сообщают очевидцы происшествия. «Вахтовики ехали в поселок Ямбург. Автобус перевернулся, но обошлось без жертв», — сообщает подписчик telegram-канала «Сова сказала». По его информации, ДТП произошло несколько дней назад. Корреспондент агентства обратился за уточнением информации в пресс-службу окружного УМВД. Там обещали проверить сведения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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