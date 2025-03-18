В Пермском крае пройдет турнир по подкидному дураку

Сыграть в Дурака любители соберутся 1 апреля
Турнир по карточной игре в подкидного дурака пройдет в Кудымкаре Пермского края. Соревнования состоятся 1 апреля, в День смеха или День дурака.
«Во вторник, 1 апреля, пройдет традиционный турнир по подкидному дураку. Регистрация на турнир начнется в 18:00», — сообщает местное издание «Парма-Новости».
Журналисты отмечают, что именно их газета положила начало традиционному соревнованию. Первый турнир состоялся еще 1 апреля 20210 года.
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