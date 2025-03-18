В Пермском крае пройдет турнир по подкидному дураку

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Сыграть в Дурака любители соберутся 1 апреля
Сыграть в Дурака любители соберутся 1 апреля Фото:

Турнир по карточной игре в подкидного дурака пройдет в Кудымкаре Пермского края. Соревнования состоятся 1 апреля, в День смеха или День дурака.

«Во вторник, 1 апреля, пройдет традиционный турнир по подкидному дураку. Регистрация на турнир начнется в 18:00», — сообщает местное издание «Парма-Новости».

Журналисты отмечают, что именно их газета положила начало традиционному соревнованию. Первый турнир состоялся еще 1 апреля 20210 года.

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Турнир по карточной игре в подкидного дурака пройдет в Кудымкаре Пермского края. Соревнования состоятся 1 апреля, в День смеха или День дурака. «Во вторник, 1 апреля, пройдет традиционный турнир по подкидному дураку. Регистрация на турнир начнется в 18:00», — сообщает местное издание «Парма-Новости». Журналисты отмечают, что именно их газета положила начало традиционному соревнованию. Первый турнир состоялся еще 1 апреля 20210 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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