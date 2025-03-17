В ХМАО грабитель отправился в тюрьму за убийство 20-летней давности

Житель Сургута отправился в тюрьму на 11 лет за убийство, которое совершил весте с подельником в 2004 году. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
«В июне 2004 года подсудимый совместно с другим лицом под надуманным предлогом нанес потерпевшему множественные удары руками и ногами в область головы и тела. Помимо этого, преступник, воспользовавшись бессознательным состоянием жертвы открыто похитил принадлежащие ему денежные средства», — сообщает пресс-служба ведомства. Потерпевший скончался на месте от травм.
Его соучастник был привлечен к уголовной ответственности и осужден в 2005 году. Самому сургутянину тогда удалось скрыться, но правосудие настигло его в 2023 году, когда силовики изучали и расследовали преступления прошлых лет, сообщает пресс-служба следственного комитета ХМАО. Преступник был задержан в Курской области и предстал перед судом присяжных. Его единогласно признали виновным и приговорили к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
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