17 марта 2025

В ХМАО грабитель отправился в тюрьму за убийство 20-летней давности

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд приговорил югорчанина к 11 годам лишения свободы
Суд приговорил югорчанина к 11 годам лишения свободы Фото:

Житель Сургута отправился в тюрьму на 11 лет за убийство, которое совершил весте с подельником в 2004 году. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

«В июне 2004 года подсудимый совместно с другим лицом под надуманным предлогом нанес потерпевшему множественные удары руками и ногами в область головы и тела. Помимо этого, преступник, воспользовавшись бессознательным состоянием жертвы открыто похитил принадлежащие ему денежные средства», — сообщает пресс-служба ведомства. Потерпевший скончался на месте от травм.

Его соучастник был привлечен к уголовной ответственности и осужден в 2005 году. Самому сургутянину тогда удалось скрыться, но правосудие настигло его в 2023 году, когда силовики изучали и расследовали преступления прошлых лет, сообщает пресс-служба следственного комитета ХМАО. Преступник был задержан в Курской области и предстал перед судом присяжных. Его единогласно признали виновным и приговорили к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

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Житель Сургута отправился в тюрьму на 11 лет за убийство, которое совершил весте с подельником в 2004 году. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона. «В июне 2004 года подсудимый совместно с другим лицом под надуманным предлогом нанес потерпевшему множественные удары руками и ногами в область головы и тела. Помимо этого, преступник, воспользовавшись бессознательным состоянием жертвы открыто похитил принадлежащие ему денежные средства», — сообщает пресс-служба ведомства. Потерпевший скончался на месте от травм. Его соучастник был привлечен к уголовной ответственности и осужден в 2005 году. Самому сургутянину тогда удалось скрыться, но правосудие настигло его в 2023 году, когда силовики изучали и расследовали преступления прошлых лет, сообщает пресс-служба следственного комитета ХМАО. Преступник был задержан в Курской области и предстал перед судом присяжных. Его единогласно признали виновным и приговорили к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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