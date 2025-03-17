Пожар в Аксарке, видео
новость из сюжетаПожары деревянных домов в ЯНАО
В Аксарке (ЯНАО) горит жилой многоквартирный дом. Противопожарная служба Приуральского района тушит огонь на втором этаже здания, о пострадавших и погибших, пока ничего не известно, сообщили URA.RU в пресс-службе департамента гражданской защиты.
«В 15:24 поступило сообщение о возгорании жилого двухэтажного дома в селе Аксарка по улице Северная. В данный момент производится тушение», — рассказали корреспонденту агентства в пресс-службе департамента гражданской защиты.
На месте работают более десяти пожарных и спецтехника. Подробности происшествия уточняются.
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