17 марта 2025

В ЯНАО горит деревянный многоквартирник. Видео

В Приуральском районе ЯНАО пожарные тушат двухэтажный дом
© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в Аксарке, видео
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Пожары деревянных домов в ЯНАО

В Аксарке (ЯНАО) горит жилой многоквартирный дом. Противопожарная служба Приуральского района тушит огонь на втором этаже здания, о пострадавших и погибших, пока ничего не известно, сообщили URA.RU в пресс-службе департамента гражданской защиты. 

«В 15:24 поступило сообщение о возгорании жилого двухэтажного дома в селе Аксарка по улице Северная. В данный момент производится тушение», — рассказали корреспонденту агентства в пресс-службе департамента гражданской защиты.

На месте работают более десяти пожарных и спецтехника. Подробности происшествия уточняются.

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В Аксарке (ЯНАО) горит жилой многоквартирный дом. Противопожарная служба Приуральского района тушит огонь на втором этаже здания, о пострадавших и погибших, пока ничего не известно, сообщили URA.RU в пресс-службе департамента гражданской защиты.  «В 15:24 поступило сообщение о возгорании жилого двухэтажного дома в селе Аксарка по улице Северная. В данный момент производится тушение», — рассказали корреспонденту агентства в пресс-службе департамента гражданской защиты. На месте работают более десяти пожарных и спецтехника. Подробности происшествия уточняются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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