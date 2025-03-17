17 марта 2025

В ХМАО разгулялся грипп

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В ХМАО циркулирпуют гриппозные вирусы
В ХМАО циркулирпуют гриппозные вирусы Фото:

В Югре эпидемическая обстановка вызвана циркуляцией гриппозных вирусов. Такие данные озвучил Роспотребнадзор.

«Эпидемическая обстановка в Югре вызвана циркуляцией гриппозных вирусов», — сообщает ведомство, приводя данные по заболеваемости в период с 10 по 16 марта. По данным мониторинга циркулирующих респираторных вирусов, на грипп приходится 77,2% от всех «находок».

А вот заболеваемость COVID-19 в регионе упала почти на треть, снизилось на 7% число зарегистрированных пневмоний. Незначительно упала статистика по ОРВИ. Чаще всего в ХМАО в этот период заболевают дети от 3 до 6 лет.

Ранее URA.RU сообщало, что Роспотребнадзор отстранил от работы 21 сотрудника школ и детсадов в Октябрьском районе, еще троих — в Нягани. Они оказались не привиты от гриппа.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Югре эпидемическая обстановка вызвана циркуляцией гриппозных вирусов. Такие данные озвучил Роспотребнадзор. «Эпидемическая обстановка в Югре вызвана циркуляцией гриппозных вирусов», — сообщает ведомство, приводя данные по заболеваемости в период с 10 по 16 марта. По данным мониторинга циркулирующих респираторных вирусов, на грипп приходится 77,2% от всех «находок». А вот заболеваемость COVID-19 в регионе упала почти на треть, снизилось на 7% число зарегистрированных пневмоний. Незначительно упала статистика по ОРВИ. Чаще всего в ХМАО в этот период заболевают дети от 3 до 6 лет. Ранее URA.RU сообщало, что Роспотребнадзор отстранил от работы 21 сотрудника школ и детсадов в Октябрьском районе, еще троих — в Нягани. Они оказались не привиты от гриппа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...