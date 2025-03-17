В ХМАО разгулялся грипп

В Югре эпидемическая обстановка вызвана циркуляцией гриппозных вирусов. Такие данные озвучил Роспотребнадзор.
«Эпидемическая обстановка в Югре вызвана циркуляцией гриппозных вирусов», — сообщает ведомство, приводя данные по заболеваемости в период с 10 по 16 марта. По данным мониторинга циркулирующих респираторных вирусов, на грипп приходится 77,2% от всех «находок».
А вот заболеваемость COVID-19 в регионе упала почти на треть, снизилось на 7% число зарегистрированных пневмоний. Незначительно упала статистика по ОРВИ. Чаще всего в ХМАО в этот период заболевают дети от 3 до 6 лет.
Ранее URA.RU сообщало, что Роспотребнадзор отстранил от работы 21 сотрудника школ и детсадов в Октябрьском районе, еще троих — в Нягани. Они оказались не привиты от гриппа.
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