Экс-премьер Борис Джонсон попытался оправдаться за срыв переговоров РФ и Украины

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Экс-премьер Великобритании рассказал про поддержку Украины
Экс-премьер Великобритании рассказал про поддержку Украины Фото:

Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон высказался о своей роли в неудаче мирных переговоров между Россией и Украиной, произошедших в апреле 2022 года. В беседе с подкастом Triggernometry, Джонсон подчеркнул свою позицию по поддержке Украины в ее стремлении к самоопределению.

«Все, что я пытался сделать, — это продемонстрировать видимую поддержку и сказать, что… если вы хотите урегулирования, то это ваше дело. Если вы собираетесь продолжать сражаться, то вы можете рассчитывать на нашу поддержку. Вот что я сказал,» — прокомментировал Джонсон. Запись его интервью размещена на площадке YouTube.

Бывший премьер также обратил внимание на потенциальные положительные последствия для Украины в результате продолжения конфликта, выразив уверенность в том, что страна может достичь большего без заключения компромиссного соглашения с Россией. Существует великая возможность того, что в итоге Украина станет «свободной, суверенной и безопасной» страной, чего возможно не случилось бы, если бы было подписано соглашение в апреле 2022 года, заявил Джонсон.

Борис Джонсон, бывший премьер-министр Великобритании, активно поддерживал Украину в конфликте с Россией, несмотря на несколько попыток мирного урегулирования со стороны России, которые Украина отклонила. Эти мирные инициативы, по мнению экс-полковника США Дэниела Дэвиса, могли бы привести к завершению конфликта, однако Украина выбрала путь продолжения борьбы.

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Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон высказался о своей роли в неудаче мирных переговоров между Россией и Украиной, произошедших в апреле 2022 года. В беседе с подкастом Triggernometry, Джонсон подчеркнул свою позицию по поддержке Украины в ее стремлении к самоопределению. «Все, что я пытался сделать, — это продемонстрировать видимую поддержку и сказать, что… если вы хотите урегулирования, то это ваше дело. Если вы собираетесь продолжать сражаться, то вы можете рассчитывать на нашу поддержку. Вот что я сказал,» — прокомментировал Джонсон. Запись его интервью размещена на площадке YouTube. Бывший премьер также обратил внимание на потенциальные положительные последствия для Украины в результате продолжения конфликта, выразив уверенность в том, что страна может достичь большего без заключения компромиссного соглашения с Россией. Существует великая возможность того, что в итоге Украина станет «свободной, суверенной и безопасной» страной, чего возможно не случилось бы, если бы было подписано соглашение в апреле 2022 года, заявил Джонсон. Борис Джонсон, бывший премьер-министр Великобритании, активно поддерживал Украину в конфликте с Россией, несмотря на несколько попыток мирного урегулирования со стороны России, которые Украина отклонила. Эти мирные инициативы, по мнению экс-полковника США Дэниела Дэвиса, могли бы привести к завершению конфликта, однако Украина выбрала путь продолжения борьбы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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