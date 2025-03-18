Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон высказался о своей роли в неудаче мирных переговоров между Россией и Украиной, произошедших в апреле 2022 года. В беседе с подкастом Triggernometry, Джонсон подчеркнул свою позицию по поддержке Украины в ее стремлении к самоопределению.
«Все, что я пытался сделать, — это продемонстрировать видимую поддержку и сказать, что… если вы хотите урегулирования, то это ваше дело. Если вы собираетесь продолжать сражаться, то вы можете рассчитывать на нашу поддержку. Вот что я сказал,» — прокомментировал Джонсон. Запись его интервью размещена на площадке YouTube.
Бывший премьер также обратил внимание на потенциальные положительные последствия для Украины в результате продолжения конфликта, выразив уверенность в том, что страна может достичь большего без заключения компромиссного соглашения с Россией. Существует великая возможность того, что в итоге Украина станет «свободной, суверенной и безопасной» страной, чего возможно не случилось бы, если бы было подписано соглашение в апреле 2022 года, заявил Джонсон.
Борис Джонсон, бывший премьер-министр Великобритании, активно поддерживал Украину в конфликте с Россией, несмотря на несколько попыток мирного урегулирования со стороны России, которые Украина отклонила. Эти мирные инициативы, по мнению экс-полковника США Дэниела Дэвиса, могли бы привести к завершению конфликта, однако Украина выбрала путь продолжения борьбы.
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