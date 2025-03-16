Конфликт на Украине мог завершиться раньше, если бы украинская сторона не отклонила несколько мирных инициативы России. Об этом сообщил бывший полковник США Дэниел Дэвис.
«В 2022 году Украина отказалась от мира, не приняв нейтральный статус. Затем сделала аналогичный выбор в 2023 и 2024 годах, и снова отказалась в 2025 году. Украина действительно хочет мирного решения?», — заявил экс-полковник на своем youtube-канале.
Дэвис отметил, что страны Запада не рассматривали варианты завершения или предотвращения конфликта на его начальных этапах. По его словам, Россия с начала конфликта нацелена на его дипломатическое урегулирование. После каждого отказа со стороны Украины РФ лишь усиливала свои позиции, дополнил Дэвис.
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