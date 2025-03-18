18 марта 2025

Аналитики посчитали, насколько частный дом выгоднее квартиры в новостройке Перми

В Перми квадратный метр в частном доме в 2,5 раза дешевле, чем в новостройке
© Служба новостей «URA.RU»
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«Квадрат» в частном доме в среднем продают за 62 тысячи рублей
«Квадрат» в частном доме в среднем продают за 62 тысячи рублей Фото:

В Пермском крае покупать частные дома выгоднее, чем квартиры на первичном рынке. Стоимость квадратного метра в домах в 2,5 раза ниже, чем в новостройках. Об этом URA.RU рассказали аналитики «Яндекс Недвижимости».

«В Пермском крае в феврале 2025 года средняя цена квадратного метра в домах составляла 62 тысячи рублей. В новостройках „квадрат“ продавали за 150 тысяч рублей», — сказано в сообщении.

Уточняется, что за год средняя стоимость частного дома в крае выросла на 18,9% и достигла 6,4 млн рублей. Также увеличилось количество новых предложений на 20,4%. По словам коммерческого директора сервиса «Яндекс Недвижимость» Евгения Белокурова, тренд на загородную недвижимость сохраняется. «Цены на дома значительно ниже, чем в других сегментах. Это делает формат более привлекательным», — отметил Белокуров.

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В Пермском крае покупать частные дома выгоднее, чем квартиры на первичном рынке. Стоимость квадратного метра в домах в 2,5 раза ниже, чем в новостройках. Об этом URA.RU рассказали аналитики «Яндекс Недвижимости». «В Пермском крае в феврале 2025 года средняя цена квадратного метра в домах составляла 62 тысячи рублей. В новостройках „квадрат“ продавали за 150 тысяч рублей», — сказано в сообщении. Уточняется, что за год средняя стоимость частного дома в крае выросла на 18,9% и достигла 6,4 млн рублей. Также увеличилось количество новых предложений на 20,4%. По словам коммерческого директора сервиса «Яндекс Недвижимость» Евгения Белокурова, тренд на загородную недвижимость сохраняется. «Цены на дома значительно ниже, чем в других сегментах. Это делает формат более привлекательным», — отметил Белокуров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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