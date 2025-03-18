Этнопраздник «Авка» в Ноябрьске прошел 15 и 16 марта на озере Ханто. Чем отличается местный День оленевода от остальных подобных ямальских праздников и насколько накладно посетить туристический аттракцион простому ямальцу — выяснял корреспондент URA.RU.
Транспортная доступность и безопасность
На мероприятие можно было добраться на бесплатном автобусе, но те, кто решил ехать на личном автомобиле, столкнулись с проблемами из-за действующих мер безопасности. Машины досматривали на подъезде к озеру Ханто, а это вызвало пробку и разочарование среди автомобилистов, которые рассчитывали добраться поскорее.
Впрочем, погодные условия позволяли дойти до места проведения пешком. Для этого надо было преодолеть около четырех 4 километров из центра города.
«Золотая рыбка»: цены на рыбу шокируют
Нашумевшая история с заоблачными ценами на рыбу подтвердилась и в Ноябрьске. За килограмм филе чавычи продавцы просили 4800 рублей, а за нерку 2900 рублей. Горбушу можно было приобрести всего за 1700 рублей, кета обошлась бы в 1900 рублей. Домой пришлось вернуться без рыбки — уж больно дорогое удовольствие
Строганина: вкус Севера
Строганина — традиционное блюдо из сырой рыбы или мяса, которое готовится путем замораживания и настругивания тонкими ломтиками. Попробовав строганину, я ощутил ее необычный вкус и уникальную текстуру. Никакое другое блюдо не передает дух Севера так, как это делает строганина и это, конечно, стоит того, чтобы его попробовать. Однако питаться этим на постоянной основе, наверное, тоже по карману далеко не всем — цена одной порции составляет 300 рублей.
Катание на оленях: экзотический транспорт
Катание на оленях стало одним из самых запоминающихся моментов. Олени оказались удивительно послушными и дружелюбными, а сам процесс катания подарил массу положительных эмоций. К сожалению, скорость передвижения немного разочаровала, но больше разочаровала цена, которую коренные жители попросили за возможность прокатиться. Одна тысяча рублей c человека, за пятиминутное катание. Довольно дорого даже по меркам Ямала. Стоит отметить, что желающих прокатиться, как и желающих подзаработать, было достаточно.
Перепечи: удмурдская кухня, разбавившая ямальский колорит
Перепечи — это традиционное блюдо удмуртской кухни, которое готовится из ржаной муки и начинается капустой, сыром или грибами. Перепечи имеют насыщенный вкус и быстро остывают в холодную ямальскую погоду. Их вкусовые достоинства нельзя назвать уникальными. Запеченное тесто с начинкой можно встретить почти в любой национальной кухне. А за «комбо» из трех перепечей с разными начинками и напиток пришлось раскошелиться на 900 рублей.
Национальная одежда и жилище: стиль и комфорт
Примерка национальной одежды и топка печи в чуме стали завершающим этапом моего эксперимента. Традиционные костюмы не только выглядят ярко и красочно, но и удивительно удобны. Малица, так называется верхняя мужская одежда у оленеводческих народов, не имеет размера и поэтому надев ее даже поверх своей куртки, я чувствовал себя достаточно комфортно. Даже топка печи в чуме в таком громоздком одеянии, далась мне легко и просто. Нелегко было только расставаться с 300 рублями, за фото в таком наряде.
Творческий вклад в юбилейный рекорд
Из бесплатных активностей я попробовал вязание. В честь юбилея Ноябрьска я принял участие в необычном творческом проекте — вязании 50-метрового шарфа для «моржа». Хоть я и связал всего с десяток петель, этот процесс потребовал у меня не только терпения, но и мастерства владения мелкой моторикой при окоченевших пальцах. В результате работы волонтеров и всех желающих приложить руку к юбилейному рекорду, получился уникальный подарок, для арт-объекта в виде деревянного моржа.
Ноябрьская «Авка» в 2025 году действительно уникальна и предлагает множество возможностей для погружения в культуру и традиции коренных народов Севера. Следите за нашими обновлениями в рубрике «Проверено на себе», чтобы узнать, какие еще приключения ждут наших журналистов!
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