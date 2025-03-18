Минздрав подсчитал, что бизнес в РФ теряет сотни млрд из-за перекуров

Из-за перекуров россиян на работе отечественный бизнес теряет до 443 миллиардов в год. Такие данные приводит министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
«Курение сотрудников обходится российским компаниям, наши расчеты, в 443 млрд рублей из-за перекуров и снижения продуктивности», — сказал министр на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), трансляция ведется на «России 24». Также на ВВП страны в целом влияет и здоровье работников, которые страдают от хронических заболеваний, спровоцированных, в том числе, и курением, отметил Мурашко. В связи с этим он положительно оценил корпоративные кампании по оздоровлению.
Несколько лет назад аналитики сервисов по поиску работы проводили опрос среди россиян. Из него выяснилось, что многих раздражает привычка коллег часто уходить на перекуры. Треть респондентов отрицательно высказались об этом.
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