17 марта 2025

В ХМАО День воссоединения Крыма с Россией отметили концертами-митингами Фото

В ХМАО отметили День воссоединения Крыма с Россией
© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО статусе побратимов югорские и крымские города: Нижневартовск и Евпатория, Урай и Саки
В ХМАО статусе побратимов югорские и крымские города: Нижневартовск и Евпатория, Урай и Саки Фото:

В ХМАО День воссоединения Крыма с Россией отметили концертами-митингами

По всей Югре прошли митинг-концерты, посвященные Крымской весне. На протяжении всех 11 лет с момента возвращения территории в состав РФ в регионе 18 марта объединяет в ХМАО тысячи человек.

Во всех муниципалитетах региона в митингах участвовали общественные и национальные организации, чиновники, депутаты, ветераны. О значимой дате высказался губернатор ХМАО Руслан Кухарук.

«Наши регионы, несмотря на расстояние, объединяет многое: любовь к Родине, уважение к традициям и стремление к развитию. Крымские горы, как и уральские хребты, — символы силы и стойкости. В статусе побратимов югорские и крымские города: Нижневартовск и Евпатория, Урай и Саки. Мы поддерживаем друг друга в торгово-экономической сфере, культуре, спорте, образовании», — сказал губернатор Югры Руслан Кухарук.

В Сургуте в честь знаменательной даты на площади перед филармонией прошло концерт с участием национально-культурных, патриотических организаций, представителей местной власти. В Нижневартовске у Дворца культуры «Октябрь» — митинг-концерт.

«Воссоединение Крыма с Россией в 2014 году стало актом восстановления исторической справедливости, возвращением домой. Пусть этот день станет для всех нас напоминанием о том, что только в единстве и сплоченности мы можем достичь новых высот», — отметил глава Нижневартовска Дмитрий Кощенко.

В поселениях Нижневартовского района в течение дня шли тематические выставки и экспозиции, марафон «Зарядка Героя», турниры по мини-футболу, лыжные забеги и фоточелленджи.

«Крымская весна подтвердила: Россия всегда защищает своих людей, свои исторические ценности, свою государственность. Это событие укрепило нашу внутреннюю сплоченность, показало всему миру силу России. Нижневартовский район, как и вся страна, отмечает этот день с особым чувством патриотизма», — подчеркнул глава Нижневартовского района Борис Саломатин.

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В ХМАО День воссоединения Крыма с Россией отметили концертами-митингами По всей Югре прошли митинг-концерты, посвященные Крымской весне. На протяжении всех 11 лет с момента возвращения территории в состав РФ в регионе 18 марта объединяет в ХМАО тысячи человек. Во всех муниципалитетах региона в митингах участвовали общественные и национальные организации, чиновники, депутаты, ветераны. О значимой дате высказался губернатор ХМАО Руслан Кухарук. «Наши регионы, несмотря на расстояние, объединяет многое: любовь к Родине, уважение к традициям и стремление к развитию. Крымские горы, как и уральские хребты, — символы силы и стойкости. В статусе побратимов югорские и крымские города: Нижневартовск и Евпатория, Урай и Саки. Мы поддерживаем друг друга в торгово-экономической сфере, культуре, спорте, образовании», — сказал губернатор Югры Руслан Кухарук. В Сургуте в честь знаменательной даты на площади перед филармонией прошло концерт с участием национально-культурных, патриотических организаций, представителей местной власти. В Нижневартовске у Дворца культуры «Октябрь» — митинг-концерт. «Воссоединение Крыма с Россией в 2014 году стало актом восстановления исторической справедливости, возвращением домой. Пусть этот день станет для всех нас напоминанием о том, что только в единстве и сплоченности мы можем достичь новых высот», — отметил глава Нижневартовска Дмитрий Кощенко. В поселениях Нижневартовского района в течение дня шли тематические выставки и экспозиции, марафон «Зарядка Героя», турниры по мини-футболу, лыжные забеги и фоточелленджи. «Крымская весна подтвердила: Россия всегда защищает своих людей, свои исторические ценности, свою государственность. Это событие укрепило нашу внутреннюю сплоченность, показало всему миру силу России. Нижневартовский район, как и вся страна, отмечает этот день с особым чувством патриотизма», — подчеркнул глава Нижневартовского района Борис Саломатин.
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© Служба новостей «URA.RU»
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