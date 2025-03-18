Силуанов рекомендовал не повышать зарплаты россиянам

Министр финансов России Антон Силуанов призвал российский бизнес активнее включать своих сотрудников в программу долгосрочных сбережений (ПДС), считая это более предпочтительным, чем повышение заработных плат. Об этом он заявил во время выступления на съезде РСПП.
«Последнее время мы часто принимали решения о повышении зарплат, но это тоже инфляционный инструмент, этот инструмент влияет на размер вашей прибыли. А использование нового продукта, долгосрочной программы сбережений — это будет важно и для ваших работников, это будет важно и для того, чтобы те деньги, которые будут направляться в систему, в конечном счете возвращались в ваш бизнес», — сказал Силуанов во время съезда Российского союза промышленников и предпринимателей.
Министр также подчеркнул, что участие компаний в ПДС может повысить ее привлекательность для работников и помочь решить проблему дефицита кадров. По его словам, вовлечение сотрудников в такие программы позволит компаниям не только оптимизировать расходы на заработные платы, но и способствовать возвращению инвестированных средств обратно в бизнес.
В последнее время правительство России активно стимулирует компании к участию в социальных программах, направленных на улучшение условий труда и жизни сотрудников. В частности, были предложены меры по поддержке семейных обязанностей работников, включая корпоративные выплаты при рождении детей и возможность работы по гибкому графику. Эти инициативы направлены на повышение демографии и улучшение социального климата в стране.
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