Силуанов рекомендовал не повышать зарплаты россиянам

Силуанов рекомендовал компаниям включать сотрудников в программу ПДС
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Антон Силуанов предложил вместо повышения зарплат привлекать работников к программам долгосрочных сбережений
Антон Силуанов предложил вместо повышения зарплат привлекать работников к программам долгосрочных сбережений Фото:

Министр финансов России Антон Силуанов призвал российский бизнес активнее включать своих сотрудников в программу долгосрочных сбережений (ПДС), считая это более предпочтительным, чем повышение заработных плат. Об этом он заявил во время выступления на съезде РСПП.

«Последнее время мы часто принимали решения о повышении зарплат, но это тоже инфляционный инструмент, этот инструмент влияет на размер вашей прибыли. А использование нового продукта, долгосрочной программы сбережений — это будет важно и для ваших работников, это будет важно и для того, чтобы те деньги, которые будут направляться в систему, в конечном счете возвращались в ваш бизнес», — сказал Силуанов во время съезда Российского союза промышленников и предпринимателей. 

Министр также подчеркнул, что участие компаний в ПДС может повысить ее привлекательность для работников и помочь решить проблему дефицита кадров. По его словам, вовлечение сотрудников в такие программы позволит компаниям не только оптимизировать расходы на заработные платы, но и способствовать возвращению инвестированных средств обратно в бизнес.

В последнее время правительство России активно стимулирует компании к участию в социальных программах, направленных на улучшение условий труда и жизни сотрудников. В частности, были предложены меры по поддержке семейных обязанностей работников, включая корпоративные выплаты при рождении детей и возможность работы по гибкому графику. Эти инициативы направлены на повышение демографии и улучшение социального климата в стране. 

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Министр финансов России Антон Силуанов призвал российский бизнес активнее включать своих сотрудников в программу долгосрочных сбережений (ПДС), считая это более предпочтительным, чем повышение заработных плат. Об этом он заявил во время выступления на съезде РСПП. «Последнее время мы часто принимали решения о повышении зарплат, но это тоже инфляционный инструмент, этот инструмент влияет на размер вашей прибыли. А использование нового продукта, долгосрочной программы сбережений — это будет важно и для ваших работников, это будет важно и для того, чтобы те деньги, которые будут направляться в систему, в конечном счете возвращались в ваш бизнес», — сказал Силуанов во время съезда Российского союза промышленников и предпринимателей.  Министр также подчеркнул, что участие компаний в ПДС может повысить ее привлекательность для работников и помочь решить проблему дефицита кадров. По его словам, вовлечение сотрудников в такие программы позволит компаниям не только оптимизировать расходы на заработные платы, но и способствовать возвращению инвестированных средств обратно в бизнес. В последнее время правительство России активно стимулирует компании к участию в социальных программах, направленных на улучшение условий труда и жизни сотрудников. В частности, были предложены меры по поддержке семейных обязанностей работников, включая корпоративные выплаты при рождении детей и возможность работы по гибкому графику. Эти инициативы направлены на повышение демографии и улучшение социального климата в стране. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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