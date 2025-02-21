Миллион за малыша и гибкий график: как хотят повысить рождаемость в России

На заседании Совета Евразийского женского форума (ЕЖФ) 20 февраля российским компаниям предложили активнее стимулировать рождаемость среди своих сотрудников. Для работодателей разработали демографический корпоративный стандарт, который предполагает увеличение корпоративного маткапитала и перевод работника на гибкий график. Подробнее о том, какие инициативы в России разработали для повышения рождаемости — в материале URA.RU.
Поменять условия работы
В ноябре прошлого года Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений одобрила «Рекомендации по разработке и реализации мероприятий корпоративной социальной политики по поддержке работодателями работников с семейными обязанностями». Эти рекомендации также называют «корпоративным демографическим стандартом», передает «Парламентская газета».
Компаниям предложили обеспечить одному из родителей возможность работать по гибкому графику до тех пор, пока ребенок не закончит начальную школу, а также предоставить финансовую помощь при значимых семейных событиях. В числе которых — рождение ребенка. По словам первого замминистра труда и социальной защиты Ольги Баталиной, выплаты могут способствовать повышению демографии.
Корпоративные выплаты в связи с рождением ребенка
В прошлом году президент России Владимир Путин дал поручение увеличить максимальный размер корпоративных материнских капиталов до одного миллиона рублей, которые будут освобождены от налогов и страховых взносов. На данный момент освобождены от подоходного налога и страховых взносов только выплаты до 50 тысяч рублей.
Это приводит к тому, что большинство предприятий не заинтересованы в увеличении этих выплат, поскольку они не получают дополнительных налоговых льгот за более крупные суммы. Однако Баталина сообщила, что Минфин РФ уже разработал законопроект, который предусматривает изменения в Налоговый кодекс для работодателей.
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