Ругавшегося с Зеленским соратника Трампа готовят к президентской гонке в США

Вероятным кандидатом в президенты США от республиканцев в 2028 году может стать вице-президент Штатов Джей Ди Вэнс. Информацию передает Axios. Ранее политик стал участником знаменитой перепалки с главой Украины Владимиром Зеленским в Овальном кабинете.
«Я думаю, на данный момент неизбежно, что Вэнс станет кандидатом в 2028 году». — сообщил Axios сенатор Джим Бэнкс. По мнению республиканцев, вице-президент воплощает будущее движения Make America Great Again (Сделать Америку снова великой).
Ранее Джей Ди Вэнс стал участником перепалки с Зеленским в Белом доме. Вице-президент упрекнул главу Украины, что тот не хочет мира. Позже в СМИ появилась информация, что конфликт якобы был запланирован, но Вэнс это опроверг.
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