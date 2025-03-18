Ругавшегося с Зеленским соратника Трампа готовят к президентской гонке в США

Axios: Джей Ди Вэнс — вероятный кандидат в президенты США в 2028 году
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вэнса готовят к выборам в 2028 году
Вэнса готовят к выборам в 2028 году Фото:

Вероятным кандидатом в президенты США от республиканцев в 2028 году может стать вице-президент Штатов Джей Ди Вэнс. Информацию передает Axios. Ранее политик стал участником знаменитой перепалки с главой Украины Владимиром Зеленским в Овальном кабинете. 

«Я думаю, на данный момент неизбежно, что Вэнс станет кандидатом в 2028 году». — сообщил Axios сенатор Джим Бэнкс. По мнению республиканцев, вице-президент воплощает будущее движения Make America Great Again (Сделать Америку снова великой).

Ранее Джей Ди Вэнс стал участником перепалки с Зеленским в Белом доме. Вице-президент упрекнул главу Украины, что тот не хочет мира. Позже в СМИ появилась информация, что конфликт якобы был запланирован, но Вэнс это опроверг. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Вероятным кандидатом в президенты США от республиканцев в 2028 году может стать вице-президент Штатов Джей Ди Вэнс. Информацию передает Axios. Ранее политик стал участником знаменитой перепалки с главой Украины Владимиром Зеленским в Овальном кабинете.  «Я думаю, на данный момент неизбежно, что Вэнс станет кандидатом в 2028 году». — сообщил Axios сенатор Джим Бэнкс. По мнению республиканцев, вице-президент воплощает будущее движения Make America Great Again (Сделать Америку снова великой). Ранее Джей Ди Вэнс стал участником перепалки с Зеленским в Белом доме. Вице-президент упрекнул главу Украины, что тот не хочет мира. Позже в СМИ появилась информация, что конфликт якобы был запланирован, но Вэнс это опроверг. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...