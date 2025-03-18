18 марта 2025

МЧС: Пермский край готов к прохождению паводка и весеннего половодья. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Людей, забравшихся на возвышенность и отрезанных водой, спасатели эвакуировали на аэролодке
Людей, забравшихся на возвышенность и отрезанных водой, спасатели эвакуировали на аэролодке Фото:

Готовность Пермского края к весенним паводкам проверена в первый день всероссийского командно-штабных учений. 18 марта оценивалась слаженность действий всех звеньев региональной подсистемы Российской единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), готовность органов власти и экстренных служб региона к сезонным рискам, ежегодно возникающим на территориях муниципалитетов. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС/

«Проведены смотры готовности личного состава, техники и оборудования, отработано взаимодействие между ведомствами и применение спасательных технологий. Командно-штабные учения показали готовность сил и средств, дало возможность испытать на практике образцы спецтехники, внедрить инновационные технологии и минимизировать время реагирования и принятия управленческих решений при реальных ЧС. В первом этапе учений участвовало более 80 человек и 23 единицы техники», — рассказали в telegram-канале ведомства.

По замыслу учений, из-за таяния снега и сильных осадков резко поднялся уровень воды в реке Бабка и ее притоке реке Кукуштанке. После получения информации органы РСЧС приведены в готовность к реагированию. Определены границы затопления, места находящихся людей и доступ к ним с помощью наземной и воздушной разведки.

Во время учений спасатели извлекли утопающего из воды, а людей, оказавшихся на возвышенности, вывезли на аэролодке. По сигналу тревоги из опасной зоны возможного затопления население эвакуировали в пункты временного размещения, где пострадавшим оказали медицинскую и психологическую помощь. Организованный палаточный лагерь обеспечил отдых и автономную работу всей группы сил.

На внеочередном заседании КЧС приняты решения по уменьшению последствий чрезвычайной ситуации и оказанию финансовой помощи гражданам, потерявшим имущество. В МЧС подчеркнули, что первый этап учения проверил взаимодействие межведомственных служб и готовность органов власти к рискам во время паводков.

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Готовность Пермского края к весенним паводкам проверена в первый день всероссийского командно-штабных учений. 18 марта оценивалась слаженность действий всех звеньев региональной подсистемы Российской единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), готовность органов власти и экстренных служб региона к сезонным рискам, ежегодно возникающим на территориях муниципалитетов. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС/ «Проведены смотры готовности личного состава, техники и оборудования, отработано взаимодействие между ведомствами и применение спасательных технологий. Командно-штабные учения показали готовность сил и средств, дало возможность испытать на практике образцы спецтехники, внедрить инновационные технологии и минимизировать время реагирования и принятия управленческих решений при реальных ЧС. В первом этапе учений участвовало более 80 человек и 23 единицы техники», — рассказали в telegram-канале ведомства. По замыслу учений, из-за таяния снега и сильных осадков резко поднялся уровень воды в реке Бабка и ее притоке реке Кукуштанке. После получения информации органы РСЧС приведены в готовность к реагированию. Определены границы затопления, места находящихся людей и доступ к ним с помощью наземной и воздушной разведки. Во время учений спасатели извлекли утопающего из воды, а людей, оказавшихся на возвышенности, вывезли на аэролодке. По сигналу тревоги из опасной зоны возможного затопления население эвакуировали в пункты временного размещения, где пострадавшим оказали медицинскую и психологическую помощь. Организованный палаточный лагерь обеспечил отдых и автономную работу всей группы сил. На внеочередном заседании КЧС приняты решения по уменьшению последствий чрезвычайной ситуации и оказанию финансовой помощи гражданам, потерявшим имущество. В МЧС подчеркнули, что первый этап учения проверил взаимодействие межведомственных служб и готовность органов власти к рискам во время паводков.
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© Служба новостей «URA.RU»
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