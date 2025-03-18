В челябинском городе оползень стягивает в пруд жилые дома. Видео

В Катав-Ивановске в пруд у реки Катав сошел оползень

19 марта 2025 в 01:49 Размер текста - 17 +

Оползень произошел около жилых домов (архивное фото) Фото: Виктор Доронин © URA.RU новость из сюжета Весенний паводок в Челябинской области в 2025 году На одной из улиц в городе Катав-Ивановске Челябинской области произошло обрушение грунта в пруд. Огромный пласт почвы съехал в водоем вблизи частных домов из-за активного таяния снега и продолжительных дождей. Соответствующим видео поделились читатели URA.RU. «Ушло метров восемь улицы. Обвал случился из-за таяния снега и беспрерывного дождя, который лил с воскресенья на понедельник. В пятницу и субботу в городе было до 16 градусов тепла. Теперь надо укреплять берег и засыпать котлован», — рассказал очевидец. Как сообщил URA.RU глава Катав-Ивановска Иван Решетов, 19 марта будет создана специальная комиссия, которая детально изучит ситуацию. Выезд представители администрации муниципалитета планируют организовать с сотрудниками прокуратуры. Предстоит решить, как восстанавливать поврежденный участок после окончания паводкового сезона. Как сообщало URA.RU ранее, губернатор Челябинской области Алексей Текслер прокомментировал ситуацию с паводком. По словам главы региона, непростой остается обстановка в Аше. В дальнейшем ожидается стабилизация. По остальным муниципалитетам ситуация более спокойная. В Нагайбакском районе вода также отступает. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На одной из улиц в городе Катав-Ивановске Челябинской области произошло обрушение грунта в пруд. Огромный пласт почвы съехал в водоем вблизи частных домов из-за активного таяния снега и продолжительных дождей. Соответствующим видео поделились читатели URA.RU. «Ушло метров восемь улицы. Обвал случился из-за таяния снега и беспрерывного дождя, который лил с воскресенья на понедельник. В пятницу и субботу в городе было до 16 градусов тепла. Теперь надо укреплять берег и засыпать котлован», — рассказал очевидец. Как сообщил URA.RU глава Катав-Ивановска Иван Решетов, 19 марта будет создана специальная комиссия, которая детально изучит ситуацию. Выезд представители администрации муниципалитета планируют организовать с сотрудниками прокуратуры. Предстоит решить, как восстанавливать поврежденный участок после окончания паводкового сезона. Как сообщало URA.RU ранее, губернатор Челябинской области Алексей Текслер прокомментировал ситуацию с паводком. По словам главы региона, непростой остается обстановка в Аше. В дальнейшем ожидается стабилизация. По остальным муниципалитетам ситуация более спокойная. В Нагайбакском районе вода также отступает.