На одной из улиц в городе Катав-Ивановске Челябинской области произошло обрушение грунта в пруд. Огромный пласт почвы съехал в водоем вблизи частных домов из-за активного таяния снега и продолжительных дождей. Соответствующим видео поделились читатели URA.RU.
«Ушло метров восемь улицы. Обвал случился из-за таяния снега и беспрерывного дождя, который лил с воскресенья на понедельник. В пятницу и субботу в городе было до 16 градусов тепла. Теперь надо укреплять берег и засыпать котлован», — рассказал очевидец.
Как сообщил URA.RU глава Катав-Ивановска Иван Решетов, 19 марта будет создана специальная комиссия, которая детально изучит ситуацию. Выезд представители администрации муниципалитета планируют организовать с сотрудниками прокуратуры. Предстоит решить, как восстанавливать поврежденный участок после окончания паводкового сезона.
Как сообщало URA.RU ранее, губернатор Челябинской области Алексей Текслер прокомментировал ситуацию с паводком. По словам главы региона, непростой остается обстановка в Аше. В дальнейшем ожидается стабилизация. По остальным муниципалитетам ситуация более спокойная. В Нагайбакском районе вода также отступает.
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