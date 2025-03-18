Губернатор Текслер сообщил о ситуации с паводком в Челябинской области

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Алексей Текслер сообщил о пике паводка
Алексей Текслер сообщил о пике паводка Фото:
новость из сюжета
Весенний паводок в Челябинской области в 2025 году

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер сообщил об актуальной ситуации с подтоплениями в регионе. Видео Текслер выложил в своем telegram-канале.

«Непростой остается ситуация в Аше. Вода ушла из поселка Чапаевский, но в зоне подтопления находится СНТ-5 и несколько улиц жилого сектора. Ведется постоянное патрулирование улиц силами МЧС и полиции. Группа МЧС в Ашинском районе усилена техникой и людьми. В ближайшее время начнут работу саперы», — сообщил губернатор.

По словам Текслера, регион проходит пик паводка, в дальнейшем ожидается стабилизации ситуации. По остальным муниципалитетам ситуация более спокойная. В Нагайбакском районе вода отступает. Однако, по мнению Текслера, это не повод расслабляться. Как только вода уйдет, начнут работу муниципальные комиссии по возмещению ущерба пострадавшим.

Паводковая ситуация в семи районах региона обострилась 18 марта на фоне резкого таяния снега и дождей. В Аше случился затор на реке Сим. Эвакуированы из своих домов 70 человек.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер сообщил об актуальной ситуации с подтоплениями в регионе. Видео Текслер выложил в своем telegram-канале. «Непростой остается ситуация в Аше. Вода ушла из поселка Чапаевский, но в зоне подтопления находится СНТ-5 и несколько улиц жилого сектора. Ведется постоянное патрулирование улиц силами МЧС и полиции. Группа МЧС в Ашинском районе усилена техникой и людьми. В ближайшее время начнут работу саперы», — сообщил губернатор. По словам Текслера, регион проходит пик паводка, в дальнейшем ожидается стабилизации ситуации. По остальным муниципалитетам ситуация более спокойная. В Нагайбакском районе вода отступает. Однако, по мнению Текслера, это не повод расслабляться. Как только вода уйдет, начнут работу муниципальные комиссии по возмещению ущерба пострадавшим. Паводковая ситуация в семи районах региона обострилась 18 марта на фоне резкого таяния снега и дождей. В Аше случился затор на реке Сим. Эвакуированы из своих домов 70 человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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