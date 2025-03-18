Губернатор Текслер сообщил о ситуации с паводком в Челябинской области

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер сообщил об актуальной ситуации с подтоплениями в регионе. Видео Текслер выложил в своем telegram-канале.
«Непростой остается ситуация в Аше. Вода ушла из поселка Чапаевский, но в зоне подтопления находится СНТ-5 и несколько улиц жилого сектора. Ведется постоянное патрулирование улиц силами МЧС и полиции. Группа МЧС в Ашинском районе усилена техникой и людьми. В ближайшее время начнут работу саперы», — сообщил губернатор.
По словам Текслера, регион проходит пик паводка, в дальнейшем ожидается стабилизации ситуации. По остальным муниципалитетам ситуация более спокойная. В Нагайбакском районе вода отступает. Однако, по мнению Текслера, это не повод расслабляться. Как только вода уйдет, начнут работу муниципальные комиссии по возмещению ущерба пострадавшим.
Паводковая ситуация в семи районах региона обострилась 18 марта на фоне резкого таяния снега и дождей. В Аше случился затор на реке Сим. Эвакуированы из своих домов 70 человек.
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