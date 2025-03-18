Зеленский прокомментировал переход ЗАЭС под контроль РФ

Зеленский: Запорожская АЭС не сможет работать без Украины

19 марта 2025 в 02:50 Размер текста - 17 +

Украина намерена вернуть ЗАЭС Фото: Сергей Венявский © URA.RU Переход Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) под контроль России невозможен. Без Киева этот энергообъект не обойдется. Такое мнение в ходе пресс-конференции выразил президент Украины Владимир Зеленский. «Без нас она не будет работать. Хотя мне известно, что россияне очень хотят, чтобы станция работала на них», — процитировала слова Зеленского Lenta.ru. Также украинский политик заявил, что Россия якобы пытается воздействовать на Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) с целью перехвата контроля над ЗАЭС. Между тем, глава подкомитета украинского парламента по энергетической безопасности Виктория Гриб удивилась, что между США и Россией начались переговоры, касающиеся судьбы ЗАЭС. Он подчеркнула, что Киев намерен возвратить контроль над энергообъектом. Как сообщало URA.RU ранее, в рамках переговоров по урегулированию ситуации на Украине активно обсуждалась судьба ЗАЭС. По словам президента США Дональда Трампа, разговор касался «очень большой электростанции». Она находится на левом берегу реки Днепр возле города Энергодар, являясь самой большой в Европе по количеству реакторных блоков и общей установленной мощности. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Переход Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) под контроль России невозможен. Без Киева этот энергообъект не обойдется. Такое мнение в ходе пресс-конференции выразил президент Украины Владимир Зеленский. «Без нас она не будет работать. Хотя мне известно, что россияне очень хотят, чтобы станция работала на них», — процитировала слова Зеленского Lenta.ru. Также украинский политик заявил, что Россия якобы пытается воздействовать на Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) с целью перехвата контроля над ЗАЭС. Между тем, глава подкомитета украинского парламента по энергетической безопасности Виктория Гриб удивилась, что между США и Россией начались переговоры, касающиеся судьбы ЗАЭС. Он подчеркнула, что Киев намерен возвратить контроль над энергообъектом. Как сообщало URA.RU ранее, в рамках переговоров по урегулированию ситуации на Украине активно обсуждалась судьба ЗАЭС. По словам президента США Дональда Трампа, разговор касался «очень большой электростанции». Она находится на левом берегу реки Днепр возле города Энергодар, являясь самой большой в Европе по количеству реакторных блоков и общей установленной мощности.