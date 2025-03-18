Бастрыкин заступился за жильцов аварийного дома в Перми

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал распоряжение о необходимости доложить о результатах проверки по обращению пермячки о нарушении ее жилищных прав. Женщина с дочерью живет в доме, признанном аварийным еще в 2017 году. Жильцов опасаются полного обрушения дома, сообщается в telegram-канале СКР.
«Женщина, проживающая вместе с несовершеннолетней дочерью в аварийном доме на улице Лядовской в Перми, сообщила о критическом состоянии жилого помещения. Здание 1961 года постройки находится в непригодном для жизни состоянии: конструкции разрушаются, деревянные элементы прогнили, помещения регулярно затапливаются, что приводит к появлению в них сырости и плесени. В некоторых помещениях и подъездах зафиксированы случаи обрушения межэтажных перекрытий», — рассказали в ведомстве.
Дом признан аварийным еще в 2017 году, однако срок расселения жильцов, установленный на 2023 год, перенесен на 2030 год. Многочисленные обращений жильцов, опасающихся полного обрушения здания, результатов не принесли.
Следователи регионального СК проводят процессуальную проверку. Глава СКР получил руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Головкину доложить о промежуточных результатах процессуальной проверки и о принятом по итогам решении. Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.
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