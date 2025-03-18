18 марта 2025

Блогер прокатился по Перми в туалете на колесах. Фото, видео

Пермский блогер Вячеслав Исмаилов создал миникар из кабинки биотуалета
© Служба новостей «URA.RU»
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«Туалет на колесах» развивает скорость до 10 км/час
«Туалет на колесах» развивает скорость до 10 км/час Фото:

Пермский блогер Вячеслав Исмаилов создал миникар из кабинки биотуалета. Выглядит этот агрегат очень эффектно, уверяет автор изобретения. 

«Мы взяли обычный биотуалет и превратили его в настоящую тачку. Теперь это не просто кабинка, а полноценный миникар», — написал блогер на своей странице «Вконтакте».

По словам Исмаилова, для основы он взял картинг и убрал его сидушки. Затем удлинил раму и модифицировал рулевую систему. Завершающим штрихом стала установка кабинки биотуалета. «Туалет на колесах» может перевозить до трех человек и уже прошел тест-драйв по трассе со скоростью 10 км в час.

Исмаилов снимает про свои приключения: погружение под воду ради прогулки по затонувшему дому, покупка заброшенного банкомата, переделка «буханки» в лимузин, тест-драйв деревянного Tesla Cybertruck и многое другое. 

Пермский блогер создал туалет на колесах
Пермский блогер создал туалет на колесах
Фото:

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Пермский блогер Вячеслав Исмаилов создал миникар из кабинки биотуалета. Выглядит этот агрегат очень эффектно, уверяет автор изобретения.  «Мы взяли обычный биотуалет и превратили его в настоящую тачку. Теперь это не просто кабинка, а полноценный миникар», — написал блогер на своей странице «Вконтакте». По словам Исмаилова, для основы он взял картинг и убрал его сидушки. Затем удлинил раму и модифицировал рулевую систему. Завершающим штрихом стала установка кабинки биотуалета. «Туалет на колесах» может перевозить до трех человек и уже прошел тест-драйв по трассе со скоростью 10 км в час. Исмаилов снимает про свои приключения: погружение под воду ради прогулки по затонувшему дому, покупка заброшенного банкомата, переделка «буханки» в лимузин, тест-драйв деревянного Tesla Cybertruck и многое другое. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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