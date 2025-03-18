Пермский блогер Вячеслав Исмаилов создал миникар из кабинки биотуалета. Выглядит этот агрегат очень эффектно, уверяет автор изобретения.
«Мы взяли обычный биотуалет и превратили его в настоящую тачку. Теперь это не просто кабинка, а полноценный миникар», — написал блогер на своей странице «Вконтакте».
По словам Исмаилова, для основы он взял картинг и убрал его сидушки. Затем удлинил раму и модифицировал рулевую систему. Завершающим штрихом стала установка кабинки биотуалета. «Туалет на колесах» может перевозить до трех человек и уже прошел тест-драйв по трассе со скоростью 10 км в час.
Исмаилов снимает про свои приключения: погружение под воду ради прогулки по затонувшему дому, покупка заброшенного банкомата, переделка «буханки» в лимузин, тест-драйв деревянного Tesla Cybertruck и многое другое.
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