Алаудинов назвал главное условие окончания СВО

Алаудинов: СВО закончится, когда ВСУ полностью сложат оружие
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СВО закончится, когда бойцы ВСУ поднимут руки
СВО закончится, когда бойцы ВСУ поднимут руки Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВС РФ будут продолжать боевые действия в рамках спецоперации до полной сдачи ВСУ. Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

«Пока противник полностью не сдастся, не сложит оружие и не поднимет руки — для нас боевые действия продолжаются», — заявил Апти Алаудинов. Его слова передает ТАСС. 

Президент РФ Владимир Путин заявлял, что целями спецоперации является выход украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской области, а также отказ Украины от вступления НАТО и принятие ей безъядерного статуса. Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов отмечал, что победой для России будет считаться полное освобождение четырех указанных регионов. 

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ВС РФ будут продолжать боевые действия в рамках спецоперации до полной сдачи ВСУ. Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов. «Пока противник полностью не сдастся, не сложит оружие и не поднимет руки — для нас боевые действия продолжаются», — заявил Апти Алаудинов. Его слова передает ТАСС.  Президент РФ Владимир Путин заявлял, что целями спецоперации является выход украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской области, а также отказ Украины от вступления НАТО и принятие ей безъядерного статуса. Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов отмечал, что победой для России будет считаться полное освобождение четырех указанных регионов. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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