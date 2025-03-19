Алаудинов назвал главное условие окончания СВО

ВС РФ будут продолжать боевые действия в рамках спецоперации до полной сдачи ВСУ. Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.
«Пока противник полностью не сдастся, не сложит оружие и не поднимет руки — для нас боевые действия продолжаются», — заявил Апти Алаудинов. Его слова передает ТАСС.
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что целями спецоперации является выход украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской области, а также отказ Украины от вступления НАТО и принятие ей безъядерного статуса. Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов отмечал, что победой для России будет считаться полное освобождение четырех указанных регионов.
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