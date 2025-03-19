Трамп рассекретил документы о прибылях ЦРУ от международных конфликтов

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США активно участвовало в торговле оружием за рубежом и извлекало из этого прибыль. Это следует из рассекреченных документов, опубликованных Национальным архивом США по распоряжению президента Дональда Трампа.
«В рассекреченном документе приводится информация, собранная органами безопасности, о торговце оружием, бывшем сотруднике ЦРУ Самуэле Каммингсе. Его и ранее подозревали в том, что он поддерживал связи с ЦРУ после ухода из управления», — передает РИА Новости.
Согласно документам, собранным органами безопасности США, Каммингс, бывший сотрудник ЦРУ, после ухода из управления в 1953 году стал ключевой фигурой в схеме, позволявшей ведомству зарабатывать на международной торговле оружием. В 1958 году он взял на себя формальное владение компаниями International Armament Corporation (Interarms) и Interamco, зарегистрированными в США, Швейцарии и Канаде.
Отдельно указывается, что покупка этих компаний была осуществлена с помощью кредита и благодаря доступу к вооружениям с американских военных складов, предоставленным ЦРУ. Согласно информации из документов, оружие должно было остаться в собственности управления, а вырученные от его продажи средства должны были быть возвращены агентству.
Каммингс выступал в роли посредника и информатора, обеспечивая сбыт оружия в интересах управления. Также отмечается, что ЦРУ получило значительную прибыль на этих транзакциях, хотя конкретные суммы не уточняются.
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