Паводок затопил башкирскую деревню, жители эвакуированы. Фото, видео

В деревне Азово в Башкирии объявлена чрезвычайная ситуация из-за паводка
© Служба новостей «URA.RU»
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Деревню Азово затопил паводок
Деревню Азово затопил паводок Фото:

В связи с быстрым подъемом уровня реки Инзер в деревне Азово в Башкирии введен режим чрезвычайно ситуации. Это необходимо для координации действий по ликвидации последствий наводнения и обеспечения безопасности местных жителей, сообщили в региональном МЧС.

«В результате быстрого подъема уровня реки Инзер в деревне Азово Архангельского района ... введен режим функционирования „Чрезвычайная ситуация“», — заявили в ведомстве. Сообщение опубликовано в telegram-канале «МЧС Башкортостан».

К 7:30 утра по местному времени было эвакуировано 103 человека, среди которых 20 детей. В центре временного размещения находятся 80 человек, включая 17 детей. Все жители имеют доступ к необходимым услугам, включая горячее питание. К ликвидации последствий привлечено 90 человек и 39 единиц техники.

С использованием дронов было выявлено наличие значительных заторов на расстоянии примерно 300 метров. В настоящее время рассматривается вопрос о целесообразности проведения взрывных работ для их устранения.

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В связи с быстрым подъемом уровня реки Инзер в деревне Азово в Башкирии введен режим чрезвычайно ситуации. Это необходимо для координации действий по ликвидации последствий наводнения и обеспечения безопасности местных жителей, сообщили в региональном МЧС. «В результате быстрого подъема уровня реки Инзер в деревне Азово Архангельского района ... введен режим функционирования „Чрезвычайная ситуация“», — заявили в ведомстве. Сообщение опубликовано в telegram-канале «МЧС Башкортостан». К 7:30 утра по местному времени было эвакуировано 103 человека, среди которых 20 детей. В центре временного размещения находятся 80 человек, включая 17 детей. Все жители имеют доступ к необходимым услугам, включая горячее питание. К ликвидации последствий привлечено 90 человек и 39 единиц техники. С использованием дронов было выявлено наличие значительных заторов на расстоянии примерно 300 метров. В настоящее время рассматривается вопрос о целесообразности проведения взрывных работ для их устранения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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