В связи с быстрым подъемом уровня реки Инзер в деревне Азово в Башкирии введен режим чрезвычайно ситуации. Это необходимо для координации действий по ликвидации последствий наводнения и обеспечения безопасности местных жителей, сообщили в региональном МЧС.
«В результате быстрого подъема уровня реки Инзер в деревне Азово Архангельского района ... введен режим функционирования „Чрезвычайная ситуация“», — заявили в ведомстве. Сообщение опубликовано в telegram-канале «МЧС Башкортостан».
К 7:30 утра по местному времени было эвакуировано 103 человека, среди которых 20 детей. В центре временного размещения находятся 80 человек, включая 17 детей. Все жители имеют доступ к необходимым услугам, включая горячее питание. К ликвидации последствий привлечено 90 человек и 39 единиц техники.
С использованием дронов было выявлено наличие значительных заторов на расстоянии примерно 300 метров. В настоящее время рассматривается вопрос о целесообразности проведения взрывных работ для их устранения.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.