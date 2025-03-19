Российский боец в одиночку зачистил блиндаж ВСУ

Российский военнослужащий выполнил операцию по заходу в тыл противника и в одиночку зачистил блиндаж ВСУ в районе Часового Яра (ДНР). Об этом сообщили источники в российских силовых структурах.
«Боец шестой мотострелковой дивизии зашел в тыл противника под Часовым Яром и в одиночку зачистил блиндаж», — сообщили в силовых структурах в беседе с ТАСС. Уточняется, что после успешной зачистки блиндажа был нанесен контрольный удар по объекту при помощи FPV-дрона.
Ранее сообщалось о том, что ВСУ перебрасывают резервы к Часову Яру. Однако это не останавливает продвижение российских бойцов в городе, пишет 360.ru.
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