18 марта 2025

Суд ХМАО вынес приговор бывшим полицейским за взятки

Суд ХМАО приговорил к трем годам колонии экс-полицейского за взятку
© Служба новостей «URA.RU»
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Суд отправил в колонию на три года экс-полицейского за взятку, а его сообщника приговорил к условному сроку
Суд отправил в колонию на три года экс-полицейского за взятку, а его сообщника приговорил к условному сроку Фото:

Суд Лангепаса приговорил к реальному и условному сроку двоих бывших полицейских, которые вымогали взятку с подозреваемого в краже телефона. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО.

«Городской суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил одного сотрудника полиции к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Его пособник осуждён к двум годам и шести месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком в четыре года», — сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В декабре 2020 года экс-полицейский, будучи на службе проводил доследственную проверку по делу о краже мобильного телефона. Он потребовал от подозреваемого взятку за непривлечение к уголовной ответственности, а его коллега убеждал мужчину передать деньги. В итоге оба бывших силовика оказались на скамье подсудимых и понесли наказание.

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Суд Лангепаса приговорил к реальному и условному сроку двоих бывших полицейских, которые вымогали взятку с подозреваемого в краже телефона. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО. «Городской суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил одного сотрудника полиции к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Его пособник осуждён к двум годам и шести месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком в четыре года», — сообщает пресс-служба надзорного ведомства. В декабре 2020 года экс-полицейский, будучи на службе проводил доследственную проверку по делу о краже мобильного телефона. Он потребовал от подозреваемого взятку за непривлечение к уголовной ответственности, а его коллега убеждал мужчину передать деньги. В итоге оба бывших силовика оказались на скамье подсудимых и понесли наказание.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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