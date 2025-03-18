Суд ХМАО вынес приговор бывшим полицейским за взятки

Суд Лангепаса приговорил к реальному и условному сроку двоих бывших полицейских, которые вымогали взятку с подозреваемого в краже телефона. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО.
«Городской суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил одного сотрудника полиции к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Его пособник осуждён к двум годам и шести месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком в четыре года», — сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
В декабре 2020 года экс-полицейский, будучи на службе проводил доследственную проверку по делу о краже мобильного телефона. Он потребовал от подозреваемого взятку за непривлечение к уголовной ответственности, а его коллега убеждал мужчину передать деньги. В итоге оба бывших силовика оказались на скамье подсудимых и понесли наказание.
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