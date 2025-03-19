В Екатеринбург привезли одного из самых дорогих художников в мире. Фото

В Екатеринбурге открылась выставка с работами Питера Пауля Рубенса

19 марта 2025 в 16:00 Размер текста - 17 +

Уникальные работы, которые не видели даже в Санкт-Петербурге, пробудут в Екатеринбурге до сентября Фото: Илья Московец © URA.RU «Эрмитаж-Урал» продолжает череду интересных экспозиций нового сезона. На этот раз на суд екатеринбуржцев привезли работы одного из самых дорогих художников в мире — Питера Пауля Рубенса (его работу «Резня невинных» в 2000-х продали за 76,5 млн долларов), а также других живописцев. Всего на Урал приехало около 100 работ эпохи барокко из собрания Государственного Эрмитажа, в таком составе фламандское искусство показывают в России впервые. «Когда мы отбирали материал для этой выставки, мы хотели показать совершенно новый ракурс эпохи барокко, искусства Рубенса. Здесь достаточно много вещей, которые никогда не выставлялись ни в Эрмитаже, ни в других музеях», — подчеркнула уникальность экспонатов Татьяна Косоурова, заведующая сектором декоративно-прикладного искусства Отдела западноевропейского прикладного искусства питерского музея. Экспозиция познакомит уральцев с жизнью Антверпена — самого большого города Фландрии (ныне Бельгия). Именно он был центром искусства в XVII веке и кузницей известных живописцев «золотого века». Картина «Несс и Деянира» создана примерно в 1630—1640-х годах Фото: Илья Московец © URA.RU В первом зале посетителей встретят работы Питера Пауля Рубенса, три из них считаются эталонами — их не касалась рука его помощников. На что стоит особенно обратить внимание, так это на «Поклонение пастухов», которая была написана для церкви ордена ораторианцев Сан-Спирито, «Пастушескую сцену» и «Несс и Деяниру». На выставке представлены работы Антониса ван Дейка: монументальные «Портрет Николаса Рококса» и «Портрет Эверхарда Ябаха», а также один из шедевров раннего творчества художника — «Семейный портрет». Екатеринбуржцы смогут насладиться и картинами Франса Снейдерса — «Фрукты в чаше на красной скатерти», «Бой петуха с индюком» и другие. Картины кисти Давида Тенирса Младшего и Якоба Йорданса, возглавившего фламандскую школу живописи после смерти Рубенса, тоже приехали в Екатеринбург и заняли место в залах «Эрмитаж-Урала». Кроме классической живописи, в экспозиции есть графика, скульптура, тканые золотыми нитями картины, художественное серебро, цветное стекло, кубки из раковины или скорлупы кокоса, работы из кожи (например, обои) и настенные ковры без ворса — шпалеры, некоторые из них представлены публике впервые после реставрации. Выставка «Золотой век искусства Фландрии. Кабинеты редкостей эпохи Питера Пауля Рубенса» откроется 21 марта. Ее можно посетить в «Эрмитаж-Урале» на Вайнера до 21 сентября. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

«Эрмитаж-Урал» продолжает череду интересных экспозиций нового сезона. На этот раз на суд екатеринбуржцев привезли работы одного из самых дорогих художников в мире — Питера Пауля Рубенса (его работу «Резня невинных» в 2000-х продали за 76,5 млн долларов), а также других живописцев. Всего на Урал приехало около 100 работ эпохи барокко из собрания Государственного Эрмитажа, в таком составе фламандское искусство показывают в России впервые. «Когда мы отбирали материал для этой выставки, мы хотели показать совершенно новый ракурс эпохи барокко, искусства Рубенса. Здесь достаточно много вещей, которые никогда не выставлялись ни в Эрмитаже, ни в других музеях», — подчеркнула уникальность экспонатов Татьяна Косоурова, заведующая сектором декоративно-прикладного искусства Отдела западноевропейского прикладного искусства питерского музея. Экспозиция познакомит уральцев с жизнью Антверпена — самого большого города Фландрии (ныне Бельгия). Именно он был центром искусства в XVII веке и кузницей известных живописцев «золотого века». В первом зале посетителей встретят работы Питера Пауля Рубенса, три из них считаются эталонами — их не касалась рука его помощников. На что стоит особенно обратить внимание, так это на «Поклонение пастухов», которая была написана для церкви ордена ораторианцев Сан-Спирито, «Пастушескую сцену» и «Несс и Деяниру». На выставке представлены работы Антониса ван Дейка: монументальные «Портрет Николаса Рококса» и «Портрет Эверхарда Ябаха», а также один из шедевров раннего творчества художника — «Семейный портрет». Екатеринбуржцы смогут насладиться и картинами Франса Снейдерса — «Фрукты в чаше на красной скатерти», «Бой петуха с индюком» и другие. Картины кисти Давида Тенирса Младшего и Якоба Йорданса, возглавившего фламандскую школу живописи после смерти Рубенса, тоже приехали в Екатеринбург и заняли место в залах «Эрмитаж-Урала». Кроме классической живописи, в экспозиции есть графика, скульптура, тканые золотыми нитями картины, художественное серебро, цветное стекло, кубки из раковины или скорлупы кокоса, работы из кожи (например, обои) и настенные ковры без ворса — шпалеры, некоторые из них представлены публике впервые после реставрации. Выставка «Золотой век искусства Фландрии. Кабинеты редкостей эпохи Питера Пауля Рубенса» откроется 21 марта. Ее можно посетить в «Эрмитаж-Урале» на Вайнера до 21 сентября.