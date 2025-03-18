В Нагайбакском районе Челябинской области сотрудники МЧС разбили лед на реке Гумбейка бетонной глыбой. Это необходимо для пропуска талых вод, сообщили в пресс-службе областного МЧС.
«Рядом с селом Фершампенуаз на сложном участке около моста проведено принудительное разрушение ледового покрытия реки Гумбейка с целью беспрепятственного прохождения талых вод», — уточнили в пресс-службе ведомства. Мероприятия по разбивке льда провели 18 марта.
На кадрах видео заметно, что тяжелая техника спустила с моста на тросах бетонные глыбы. Ими удалось разрушить лед и обеспечить пропуск воды. До этого момента паводковые воды приводили к подтоплению окрестных домовладений и дорог. Так, в поселке Остроленский 18 марта МЧС начало откачку паводковой воды, подтопившей проезжую часть и ближайшие дома к реке Гумбейка.
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