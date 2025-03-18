МЧС разбили лед бетонной глыбой для прохождения паводка на челябинской реке. Видео

19 марта 2025 в 10:32 Размер текста - 17 +

Лед был разрушен для прохождения паводковых вод Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета Весенний паводок в Челябинской области в 2025 году В Нагайбакском районе Челябинской области сотрудники МЧС разбили лед на реке Гумбейка бетонной глыбой. Это необходимо для пропуска талых вод, сообщили в пресс-службе областного МЧС. «Рядом с селом Фершампенуаз на сложном участке около моста проведено принудительное разрушение ледового покрытия реки Гумбейка с целью беспрепятственного прохождения талых вод», — уточнили в пресс-службе ведомства. Мероприятия по разбивке льда провели 18 марта. На кадрах видео заметно, что тяжелая техника спустила с моста на тросах бетонные глыбы. Ими удалось разрушить лед и обеспечить пропуск воды. До этого момента паводковые воды приводили к подтоплению окрестных домовладений и дорог. Так, в поселке Остроленский 18 марта МЧС начало откачку паводковой воды, подтопившей проезжую часть и ближайшие дома к реке Гумбейка. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Нагайбакском районе Челябинской области сотрудники МЧС разбили лед на реке Гумбейка бетонной глыбой. Это необходимо для пропуска талых вод, сообщили в пресс-службе областного МЧС. «Рядом с селом Фершампенуаз на сложном участке около моста проведено принудительное разрушение ледового покрытия реки Гумбейка с целью беспрепятственного прохождения талых вод», — уточнили в пресс-службе ведомства. Мероприятия по разбивке льда провели 18 марта. На кадрах видео заметно, что тяжелая техника спустила с моста на тросах бетонные глыбы. Ими удалось разрушить лед и обеспечить пропуск воды. До этого момента паводковые воды приводили к подтоплению окрестных домовладений и дорог. Так, в поселке Остроленский 18 марта МЧС начало откачку паводковой воды, подтопившей проезжую часть и ближайшие дома к реке Гумбейка.