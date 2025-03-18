18 марта 2025

МЧС разбили лед бетонной глыбой для прохождения паводка на челябинской реке. Видео

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Лед был разрушен для прохождения паводковых вод Фото:
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Весенний паводок в Челябинской области в 2025 году

В Нагайбакском районе Челябинской области сотрудники МЧС разбили лед на реке Гумбейка бетонной глыбой. Это необходимо для пропуска талых вод, сообщили в пресс-службе областного МЧС.

«Рядом с селом Фершампенуаз на сложном участке около моста проведено принудительное разрушение ледового покрытия реки Гумбейка с целью беспрепятственного прохождения талых вод», — уточнили в пресс-службе ведомства. Мероприятия по разбивке льда провели 18 марта.

На кадрах видео заметно, что тяжелая техника спустила с моста на тросах бетонные глыбы. Ими удалось разрушить лед и обеспечить пропуск воды. До этого момента паводковые воды приводили к подтоплению окрестных домовладений и дорог. Так, в поселке Остроленский 18 марта МЧС начало откачку паводковой воды, подтопившей проезжую часть и ближайшие дома к реке Гумбейка.

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В Нагайбакском районе Челябинской области сотрудники МЧС разбили лед на реке Гумбейка бетонной глыбой. Это необходимо для пропуска талых вод, сообщили в пресс-службе областного МЧС. «Рядом с селом Фершампенуаз на сложном участке около моста проведено принудительное разрушение ледового покрытия реки Гумбейка с целью беспрепятственного прохождения талых вод», — уточнили в пресс-службе ведомства. Мероприятия по разбивке льда провели 18 марта. На кадрах видео заметно, что тяжелая техника спустила с моста на тросах бетонные глыбы. Ими удалось разрушить лед и обеспечить пропуск воды. До этого момента паводковые воды приводили к подтоплению окрестных домовладений и дорог. Так, в поселке Остроленский 18 марта МЧС начало откачку паводковой воды, подтопившей проезжую часть и ближайшие дома к реке Гумбейка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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