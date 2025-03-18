МЧС откачивает воду в челябинском поселке, где дома затопило паводком. Фото, видео

18 марта 2025 в 13:31 Размер текста - 17 +

В Остроленском началась откачка талых вод Фото: Ксения © URA.RU новость из сюжета Весенний паводок в Челябинской области в 2025 году В поселке Остроленский Нагайбакского района Челябинской области МЧС начало откачку паводковой воды, подтопившей проезжую часть и ближайшие дома к реке Гумбейка. Как передает корреспондент URA.RU с места событий, линию берега реки укрепили. «МЧС откачивает талые воды с участка вдоль берега. Сейчас вблизи реки сильно подтоплены приусадебные участки, часть домов», — передает корреспондент URA.RU. Среди подтопленных территорий оказались Нагайбакский, Брединский, Варненский, Сосновский, Троицкий и Уйский районы региона. Паводок пришел в Челябинскую область на две недели раньше, чем ожидалось. Сейчас в нескольких районах развернуты пункты временного размещения, состояние русла реки мониторят с помощью беспилотников. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В поселке Остроленский Нагайбакского района Челябинской области МЧС начало откачку паводковой воды, подтопившей проезжую часть и ближайшие дома к реке Гумбейка. Как передает корреспондент URA.RU с места событий, линию берега реки укрепили. «МЧС откачивает талые воды с участка вдоль берега. Сейчас вблизи реки сильно подтоплены приусадебные участки, часть домов», — передает корреспондент URA.RU. Среди подтопленных территорий оказались Нагайбакский, Брединский, Варненский, Сосновский, Троицкий и Уйский районы региона. Паводок пришел в Челябинскую область на две недели раньше, чем ожидалось. Сейчас в нескольких районах развернуты пункты временного размещения, состояние русла реки мониторят с помощью беспилотников.