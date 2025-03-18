Ямал играет ключевую роль в экономике Арктики и всей России

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов считает, что округ играет ключевую роль в развитии Арктики, которая, в свою очередь, является фундаментом экономического успеха России в XXI веке. Об этом глава региона сообщил в ходе доклада о положении дел в округе.
«Развитие Арктики — это фундамент экономического успеха России в XXI веке. И роль нашего региона в этом ключевая. Уже сегодня Ямал обеспечивает 80 % всей загрузки Северного морского пути. В последующие десятилетия этот вклад будет только нарастать», — сказал Дмитрий Артюхов.
Глава округа также дал оценку работе компаний ТЭК, от которых преимущественно зависит экономический потенциал региона. «Несмотря на внешние вызовы и ограничения, наши основные нефтегазовые компании работают стабильно. Кроме того, им удалось нарастить объемы добычи углеводородов: газа — более чем на 8 %, а нефти — более чем на 5 %», — сказал спикер.
«В сложнейших макроэкономических условиях наши главные компании – «Газпром», «НОВАТЭК», «Газпром нефть», «Роснефть», «ЛУКОЙЛ» и «Транснефть» – остаются верны взятым обязательствам. Благодарю их руководителей за вклад в развитие нашего общего дома – Ямала», – отметил Артюхов.
По итогам 2024 года рост промышленного производства в округе составил 6 %, а объем инвестиций в основной капитал превысил 1,6 триллиона рублей. Продолжает развиваться потребительский рынок.
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