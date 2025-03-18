Лесоруб в Пермском крае чудом выжил после падения дерева

В Чернушке Пермского края лесоруб чудом оказался жив после падения на него дерева. Мужчина работал на индивидуального предпринимателя. Он занимался заготовкой и переработкой леса.
«14 марта в выделе пятого квартала 35 Чайковского лесничества на него упало сваливаемое дерево. У пострадавшего диагностированы множественные переломы ребер с обеих сторон, ушиб легкого справа, перелом ключицы справа. Это является травмой тяжелой степени тяжести», — сообщает на сайте Госинспекция по труду в Пермском крае.
Сейчас формируется комиссия по расследованию несчастного случая. Проводится проверка. Если нарушения трудового законодательства выявят, материалы направят в следственные органы. Затем будет решаться вопрос о привлечении виновных к уголовной ответственности.
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