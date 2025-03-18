18 марта 2025

На Московском тракте Тюмени возникла многокилометровая пробка

© Служба новостей «URA.RU»
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Дорожный затор появился на Московском тракте утром 19 марта
Дорожный затор появился на Московском тракте утром 19 марта Фото:

На подъезде к Тюмени по Московскому тракту возникла многокилометровая пробка, которая начинается от д. Посохова Тюменского района и длится до самого города. Об этом URA.RU сообщили местные жители. 

«Пробка растянулась на несколько километров и начинается от д. Посохова. Машины движутся крайне медленно, некоторые пытаются объехать затор по обочине», — рассказал URA.RU один из жителей Тюмени.

По данным сервиса «Яндекс. Карты», дорожная ситуация на подъезде к Тюмени по Московскому тракту оценивается в максимальные десять баллов. При этом, в областном управлении Госавтоинспекции агентству сообщили, что ДТП на данном участке не зафиксировано.

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На подъезде к Тюмени по Московскому тракту возникла многокилометровая пробка, которая начинается от д. Посохова Тюменского района и длится до самого города. Об этом URA.RU сообщили местные жители.  «Пробка растянулась на несколько километров и начинается от д. Посохова. Машины движутся крайне медленно, некоторые пытаются объехать затор по обочине», — рассказал URA.RU один из жителей Тюмени. По данным сервиса «Яндекс. Карты», дорожная ситуация на подъезде к Тюмени по Московскому тракту оценивается в максимальные десять баллов. При этом, в областном управлении Госавтоинспекции агентству сообщили, что ДТП на данном участке не зафиксировано.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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