На Московском тракте Тюмени возникла многокилометровая пробка

На подъезде к Тюмени по Московскому тракту возникла многокилометровая пробка, которая начинается от д. Посохова Тюменского района и длится до самого города. Об этом URA.RU сообщили местные жители.
«Пробка растянулась на несколько километров и начинается от д. Посохова. Машины движутся крайне медленно, некоторые пытаются объехать затор по обочине», — рассказал URA.RU один из жителей Тюмени.
По данным сервиса «Яндекс. Карты», дорожная ситуация на подъезде к Тюмени по Московскому тракту оценивается в максимальные десять баллов. При этом, в областном управлении Госавтоинспекции агентству сообщили, что ДТП на данном участке не зафиксировано.
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