18 марта 2025

На сцене пермского театра герои «Мертвых душ» выйдут за рамки своих характеров. Видео

Свою версию «Мертвых душ» в Перми представит театр из Новосибирска
© Служба новостей «URA.RU»
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В Театр-Театр приедет новосибирский «Красный факел»
В Театр-Театр приедет новосибирский «Красный факел» Фото:

В Перми с гастролями выступит труппа новосибирского театра «Красный факел», артисты представят свою версию «Мертвых душ» (18+) Николая Гоголя. Авторы сразу оговариваются, что их постановка лишь основана на поэме классика. На самом же деле режиссер Андрей Прикотенко показывает всем известных героев с новой стороны.

«Аферист Чичиков, тройка-Русь, калейдоскоп характеров — все это навязло в наших умах со школьных лет. И имена гоголевских персонажей стали нарицательными: Плюшкин — скупой, Манилов — мечтательный, Коробочка — ограниченная. Андрей Прикотенко и труппа „Красного факела“ работают именно с устойчивыми мифами о персонажах. Герои, населяющие этот театральный сюжет, вряд ли будут отвечать хрестоматийным представлениям о них», — говорится в описании спектакля на сайте «Красного факела».

В Перми новосибирцы выступят на сцене Театра-Театра. Два показа пройдут 1 и 2 апреля.

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В Перми с гастролями выступит труппа новосибирского театра «Красный факел», артисты представят свою версию «Мертвых душ» (18+) Николая Гоголя. Авторы сразу оговариваются, что их постановка лишь основана на поэме классика. На самом же деле режиссер Андрей Прикотенко показывает всем известных героев с новой стороны. «Аферист Чичиков, тройка-Русь, калейдоскоп характеров — все это навязло в наших умах со школьных лет. И имена гоголевских персонажей стали нарицательными: Плюшкин — скупой, Манилов — мечтательный, Коробочка — ограниченная. Андрей Прикотенко и труппа „Красного факела“ работают именно с устойчивыми мифами о персонажах. Герои, населяющие этот театральный сюжет, вряд ли будут отвечать хрестоматийным представлениям о них», — говорится в описании спектакля на сайте «Красного факела». В Перми новосибирцы выступят на сцене Театра-Театра. Два показа пройдут 1 и 2 апреля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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