18 марта 2025

На Карамовском посту в ЯНАО откроется гостиница

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Въезд в ЯНАО под надежной охраной
Въезд в ЯНАО под надежной охраной Фото:
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Ежегодный доклад губернатора ЯНАО — 2025

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов во время ежегодного доклада заверил жителей региона, что они в безопасности. У Карамовского поста стоит усиленная охрана, а на въезде в округ скоро откроется гостиница, сообщил губернатор во время ежегодного послания.

«Во-первых, создаем комфорт для автомобилистов: уже открылась заправка и появится гостиница. Во-вторых, обеспечиваем безопасность. Теперь здесь круглосуточно дежурит полиция и работает мощный досмотровый комплекс для автомобилей, способный найти в салоне и оружие, и тайник с наркотиками», — передает слова Дмитрия Артюхова корреспондент URA.RU.

Доклад губернатора депутатам регионального Заксобрания транслируется на его странице. URA.RU также ведет прямую трансляцию мероприятия. 

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Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов во время ежегодного доклада заверил жителей региона, что они в безопасности. У Карамовского поста стоит усиленная охрана, а на въезде в округ скоро откроется гостиница, сообщил губернатор во время ежегодного послания. «Во-первых, создаем комфорт для автомобилистов: уже открылась заправка и появится гостиница. Во-вторых, обеспечиваем безопасность. Теперь здесь круглосуточно дежурит полиция и работает мощный досмотровый комплекс для автомобилей, способный найти в салоне и оружие, и тайник с наркотиками», — передает слова Дмитрия Артюхова корреспондент URA.RU. Доклад губернатора депутатам регионального Заксобрания транслируется на его странице. URA.RU также ведет прямую трансляцию мероприятия. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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