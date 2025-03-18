На Карамовском посту в ЯНАО откроется гостиница

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов во время ежегодного доклада заверил жителей региона, что они в безопасности. У Карамовского поста стоит усиленная охрана, а на въезде в округ скоро откроется гостиница, сообщил губернатор во время ежегодного послания.
«Во-первых, создаем комфорт для автомобилистов: уже открылась заправка и появится гостиница. Во-вторых, обеспечиваем безопасность. Теперь здесь круглосуточно дежурит полиция и работает мощный досмотровый комплекс для автомобилей, способный найти в салоне и оружие, и тайник с наркотиками», — передает слова Дмитрия Артюхова корреспондент URA.RU.
Доклад губернатора депутатам регионального Заксобрания транслируется на его странице. URA.RU также ведет прямую трансляцию мероприятия.
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