18 марта 2025

Ямал обошел Дагестан и Ингушетию по рождаемости

Ямал занял третье место по рождаемости среди регионов России
© Служба новостей «URA.RU»
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Ямал в лидерах по рождаемости в стране
Ямал в лидерах по рождаемости в стране Фото:
новость из сюжета
Ежегодный доклад губернатора ЯНАО — 2025

По итогам прошлого года Ямал занял третье место по рождаемости в стране. Северный регион обогнал Дагестан, Ингушетию, сказал губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов во время ежегодного послания.

«Ямал в числе лидеров по рождаемости. По итогам прошлого года мы вышли на третье место, обойдя Дагестан и Ингушетию. Ставлю задачу поддерживать этот результат», — сообщил губернатор Артюхов во время ежегодного послания, на котором присутствовал корреспондент URA.RU.

Он добавил, что по процедурам ЭКО, Ямал вышел на второе место в стране. Третий год на Ямале семьи получают различные сертификаты. Всего в регионе выдано 34 тысячи подарков «Малышу Ямала», у кого комплекты уже есть вручаются денежные сертификаты. В этом году губернатору Артюхову поступило предложение от мамы из Губкинского, подготовить комплект всего необходимого для мамы и новорожденного после родов. Губернатор инициативу поддержал.

Доклад губернатора депутатам регионального Заксобрания транслируется на его странице. URA.RU также ведет прямую трансляцию мероприятия.

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По итогам прошлого года Ямал занял третье место по рождаемости в стране. Северный регион обогнал Дагестан, Ингушетию, сказал губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов во время ежегодного послания. «Ямал в числе лидеров по рождаемости. По итогам прошлого года мы вышли на третье место, обойдя Дагестан и Ингушетию. Ставлю задачу поддерживать этот результат», — сообщил губернатор Артюхов во время ежегодного послания, на котором присутствовал корреспондент URA.RU. Он добавил, что по процедурам ЭКО, Ямал вышел на второе место в стране. Третий год на Ямале семьи получают различные сертификаты. Всего в регионе выдано 34 тысячи подарков «Малышу Ямала», у кого комплекты уже есть вручаются денежные сертификаты. В этом году губернатору Артюхову поступило предложение от мамы из Губкинского, подготовить комплект всего необходимого для мамы и новорожденного после родов. Губернатор инициативу поддержал. Доклад губернатора депутатам регионального Заксобрания транслируется на его странице. URA.RU также ведет прямую трансляцию мероприятия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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