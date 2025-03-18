Ямал обошел Дагестан и Ингушетию по рождаемости

По итогам прошлого года Ямал занял третье место по рождаемости в стране. Северный регион обогнал Дагестан, Ингушетию, сказал губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов во время ежегодного послания.
«Ямал в числе лидеров по рождаемости. По итогам прошлого года мы вышли на третье место, обойдя Дагестан и Ингушетию. Ставлю задачу поддерживать этот результат», — сообщил губернатор Артюхов во время ежегодного послания, на котором присутствовал корреспондент URA.RU.
Он добавил, что по процедурам ЭКО, Ямал вышел на второе место в стране. Третий год на Ямале семьи получают различные сертификаты. Всего в регионе выдано 34 тысячи подарков «Малышу Ямала», у кого комплекты уже есть вручаются денежные сертификаты. В этом году губернатору Артюхову поступило предложение от мамы из Губкинского, подготовить комплект всего необходимого для мамы и новорожденного после родов. Губернатор инициативу поддержал.
Доклад губернатора депутатам регионального Заксобрания транслируется на его странице. URA.RU также ведет прямую трансляцию мероприятия.
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