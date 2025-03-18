18 марта 2025

Ямал откроет санаторий для детей в Крыму

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Детский лагерь «Ямалия» построят в Крыму
Детский лагерь «Ямалия» построят в Крыму Фото:
новость из сюжета
Ежегодный доклад губернатора ЯНАО — 2025

Власти Ямала приняли решение построить детский лагерь в Крыму. Лагерь получит название «Ямалия», сообщил Дмитрий Артюхов в ходе ежегодного послания депутатам Заксобрания.

«Приняли решение построить детский лагерь в Крыму. Он получит название „Ямалия“», — передает слова Дмитрия Артюхова корреспондент URA.RU.

Доклад губернатора депутатам регионального Заксобрания транслируется на его странице. URA.RU также ведет прямую трансляцию мероприятия.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Власти Ямала приняли решение построить детский лагерь в Крыму. Лагерь получит название «Ямалия», сообщил Дмитрий Артюхов в ходе ежегодного послания депутатам Заксобрания. «Приняли решение построить детский лагерь в Крыму. Он получит название „Ямалия“», — передает слова Дмитрия Артюхова корреспондент URA.RU. Доклад губернатора депутатам регионального Заксобрания транслируется на его странице. URA.RU также ведет прямую трансляцию мероприятия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...