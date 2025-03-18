Ямал откроет санаторий для детей в Крыму

Детский лагерь «Ямалия» построят в Крыму
новость из сюжетаЕжегодный доклад губернатора ЯНАО — 2025
Власти Ямала приняли решение построить детский лагерь в Крыму. Лагерь получит название «Ямалия», сообщил Дмитрий Артюхов в ходе ежегодного послания депутатам Заксобрания.
«Приняли решение построить детский лагерь в Крыму. Он получит название „Ямалия“», — передает слова Дмитрия Артюхова корреспондент URA.RU.
Доклад губернатора депутатам регионального Заксобрания транслируется на его странице. URA.RU также ведет прямую трансляцию мероприятия.
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