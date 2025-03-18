Суд отменил результаты выборов мэра в Березовском (Свердловская область), где в конце января победила Юлия Маслакова, чиновница местной администрации и супруга водителя действующего мэра Евгения Писцова. Эту информацию URA.RU подтвердили в Березовском городском суде.
Развернутое решение будет опубликовано к 1 апреля. Как ранее сообщало агентство, иск об аннулировании результатов голосования подавала сама Маслакова, которая изначально была техническим кандидатом, и депутат Михаил Киндрась. В своем заявлении чиновница указывала, что еще перед голосованием в финальный день заявила самоотвод и не хотела, чтобы ее фамилию вносили в бюллетень. Но депутаты не стали убирать ее кандидатуру, в итоге она получила большее, чем Писцов, число голосов. В последующие две недели присягу она не приняла.
Выборы мэра в Березовском стартовали в сентябре 2024 года и переносились несколько раз — из-за того, что Писцову и поддерживающей его губернаторской резиденции не удавалось договориться с оппозицией. До финального голосования в итоге допустили мэра и Юлию Маслакову, чиновницу березовской администрации, по совместительству жену водителя Писцова. Она была техническим кандидатом, но выиграла. Однако принимать присягу отказалась. Этот политический анекдот обсуждала вся страна. Губернатор Евгений Куйвашев, как рассказывало URA.RU в последних «Слухах», был очень недоволен работой подчиненных. Все новости о скандальных выборах в Березовском — в сюжете URA.RU.
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