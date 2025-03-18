18 марта 2025

В Пермском крае полиция устроила погоню со стрельбой по внедорожнику. Видео

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Мужчина за рулем был пьян
Мужчина за рулем был пьян Фото:

В Гремячинске Пермского края 16 марта сотрудники ДПС во время патрулирования подали водителю внедорожника сигнал об остановке. Они хотели проверить документы. Однако тот их проигнорировал и рванул с места на большой скорости.

«В попытке оторваться лихач стал совершать опасные маневры. Затем он выехал на трассу Кунгур — Соликамск. К погоне подключился еще один экипаж ДПС. На требования остановиться он не реагировал. После предупредительного выстрела в воздух, полицейский открыл огонь по колесам Chevrolet Niva, — сообщает ГУ МВД России по Пермскому краю.

Преследуемая машина была остановлена, ее водитель задержан. Им оказался 39-летний местный житель.

Он был пьян и отказался проходить медосвидетельствование. На него составлено несколько административных протоколов.

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В Гремячинске Пермского края 16 марта сотрудники ДПС во время патрулирования подали водителю внедорожника сигнал об остановке. Они хотели проверить документы. Однако тот их проигнорировал и рванул с места на большой скорости. «В попытке оторваться лихач стал совершать опасные маневры. Затем он выехал на трассу Кунгур — Соликамск. К погоне подключился еще один экипаж ДПС. На требования остановиться он не реагировал. После предупредительного выстрела в воздух, полицейский открыл огонь по колесам Chevrolet Niva, — сообщает ГУ МВД России по Пермскому краю. Преследуемая машина была остановлена, ее водитель задержан. Им оказался 39-летний местный житель. Он был пьян и отказался проходить медосвидетельствование. На него составлено несколько административных протоколов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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