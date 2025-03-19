Верховный суд отказался рассматривать жалобу экс-владельцев ЧЭМК на национализацию

Верховный суд не стал рассматривать жалобу экс-владельцев ЧЭМК на национализацию
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Верховный суд оказался рассматривать жалобу экс-владельцев ЧЭМК Фото:
новость из сюжета
Генпрокуратура добивается национализации ЧЭМК

Верховный суд РФ не стал рассматривать жалобу экс-владельцев Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК), требующих отменить передачу активов компании государству. Сообщение об этом появилось в картотеке арбитражных дел.

«Об отказе в передаче кассационной жалобы (представления) для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии ВС РФ», — два таких сообщения появились в картотеке. Чью именно жалобу не стали рассматривать, не уточняется. Ходатайства подавали Юрий Антипов, его супруга Людмила и сын Михаил, а также компания «Эталон», в которой были сосредоточены активы ЧЭМК.

ЧЭМК был национализирован по требованию Генпрокуратуры РФ. В надзорном ведомстве считают, что приватизация комбината в девяностых годах была незаконной. Это также стало поводом для национализации холдинга «Ариант», которым владели семьи Аристовых и Кретовых, бывших бизнес-партнеров Антиповых.

С Антиповых, Аристовых и Кретовых взыскивают, солидарно, 105 млрд рублей, в счет убытков, понесенных государством. На счета и имущество семей наложен арест. Антиповы, Аристовы и Кретовы пытаются оспорить решения судов и действия приставов, но пока все суды проигрывают.

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Верховный суд РФ не стал рассматривать жалобу экс-владельцев Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК), требующих отменить передачу активов компании государству. Сообщение об этом появилось в картотеке арбитражных дел. «Об отказе в передаче кассационной жалобы (представления) для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии ВС РФ», — два таких сообщения появились в картотеке. Чью именно жалобу не стали рассматривать, не уточняется. Ходатайства подавали Юрий Антипов, его супруга Людмила и сын Михаил, а также компания «Эталон», в которой были сосредоточены активы ЧЭМК. ЧЭМК был национализирован по требованию Генпрокуратуры РФ. В надзорном ведомстве считают, что приватизация комбината в девяностых годах была незаконной. Это также стало поводом для национализации холдинга «Ариант», которым владели семьи Аристовых и Кретовых, бывших бизнес-партнеров Антиповых. С Антиповых, Аристовых и Кретовых взыскивают, солидарно, 105 млрд рублей, в счет убытков, понесенных государством. На счета и имущество семей наложен арест. Антиповы, Аристовы и Кретовы пытаются оспорить решения судов и действия приставов, но пока все суды проигрывают.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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