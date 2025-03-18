В Новом Уренгое появится симфонический оркестр

В Новом Уренгое к 50-летию города откроют новый арт-центр «Газ». На базе центра появится молодежный симфонический оркестр, сообщил губернатор Дмитрий Артюхов во время ежегодного послания депутатам Заксобрания.
«На базе арт-центра создадим первый ямальский молодежный, симфонический оркестр. Уже в следующем году на этой уникальной сцене проведут международный конкурс „Симфония Арктики“, — сказал Дмитрий Артюхов во время ежегодного послания.
Площадь нового арт-центра составит 1800 квадратных метров. Зал способен вместить более одной тысячи зрителей. Сцена нового комплекса многофункциональна, на ней можно будет воплотить различные творческие замыслы от постановок до больших концертов — это позволит сделать новая технология «трансформер».
Доклад губернатора депутатам регионального Заксобрания транслировался на его странице. URA.RU также вело прямую трансляцию мероприятия.
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