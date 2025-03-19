Brand Analytics: переговоры Путина и Трампа вызвали бурю в мировых СМИ

Телефонный разговор между президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом, состоявшийся 18 марта, получил значительное освещение в мировых средствах массовой информации. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведённого ИИ-агентом «Тренд детектор» системы Brand Analytics.
«Телефонный разговор между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, состоявшийся 18 марта 2025 года, вызвал бурю обсуждений в мировых СМИ. Длительность беседы, заявленная как 2,5 часа, и темы, затронутые в ходе разговора, свидетельствуют о значимом событии в геополитическом ландшафте», — отмечается в исследовании, передает ТАСС. Согласно результатам анализа, за сутки 18 марта в мировых СМИ было опубликовано 14 794 материала на 25 языках из 2132 источников, совокупная аудитория которых превышает 730 миллионов человек.
В исследовании отмечается, что освещение переговоров отражает геополитические приоритеты различных государств. Европейские СМИ выражают обеспокоенность возможным снижением поддержки Украины со стороны США и принятием решений без учета позиций стран ЕС. Государства глобального Юга акцентируют внимание на необходимости мирного разрешения конфликта, тогда как китайские издания сохраняют нейтралитет, подчеркивая значение российско-американских контактов для глобальной стабильности. В украинских СМИ преобладают опасения относительно дальнейших намерений России и перспектив территориальных компромиссов.
В социальных медиа событие вызвало значительный отклик: Telegram стал основной платформой обсуждений, обеспечив 57% новостного потока. Русскоязычная аудитория оставила 3,9 миллиона реакций, включая лайки, репосты и комментарии. Мужчины составили 64% комментаторов, женщины — 36%, при этом наиболее активной оказалась возрастная группа 25–34 года.
Телефонный разговор между российским президентом Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом прошел 18 марта. Беседа проходила в течение двух с половиной часов. Сам разговор был анонсирован еще на прошлой неделе, тогда предполагалось, что политики обсудят территориальные вопросы в контексте украинского конфликта и контроль над АЭС.
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