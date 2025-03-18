Путин и Трамп поговорили: как проходил важный для всего мира разговор

Трамп и Путин завершили телефонный разговор
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Владимир Путин провел вторую за год беседу с Дональдом Трампом по телефону
Владимир Путин провел вторую за год беседу с Дональдом Трампом по телефону Фото:
новость из сюжета
Телефонный разговор Путина и Трампа

Завершился телефонный разговор между российским президентом Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом. Беседа проходила в течение двух с половиной часов. Сам разговор был анонсирован еще на прошлой неделе, тогда предполагалось, что политики обсудят территориальные вопросы в контексте украинского конфликта и контроль над АЭС. Как по итогу проходила вторая за год беседа глав РФ и США — в материале URA.RU. 

Разговор прошел хорошо

Беседа Трампа и Путина началась в 10:00 утра по среднеевропейскому времени. По московскому времени это 17:00. Спустя час с момента начала телефонного разговора в Белом доме отметили, что он «проходит хорошо». Трамп разговаривал с Путиным с Овального кабинета. 

Ожидания от беседы

За несколько часов до начала разговора между президентами вице-премьер Сербии Александр Вулин заявил, что беседа лидеров государств будет фокусироваться на создании новой системы мировой безопасности. Он выразил уверенность, что переговоры пройдут хорошо, но не все темы будут отражены в одной беседе. Он подчеркнул значимость дальнейших переговоров и постоянного диалога между двумя странами для достижения долгосрочных результатов в области международной безопасности.

Что будет после 

В тот момент, пока Путин и Трамп разговаривали, в Белом доме заявили, что Дональд Трамп намерен вскоре выйти к журналистам, чтобы озвучить основные тезисы с прошедшего разговора. Однако затем стало известно, что администрация просто обнародует заявления. Пока неизвестно, будет ли Трамп озвучивать что-то лично по итогам беседы. 

В Кремле еще заранее предупредили, что выступления Путина после разговора с Трампом ожидать не стоит. Однако пресс-секретарь президента Дмитрий Песков добавил, что в том или ином виде, но информацию с итогами телефонного разговора обнародуют. Журналист ВГТРК Павел Зарубин подчеркнул, что итогов разговора ждет весь мир. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Завершился телефонный разговор между российским президентом Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом. Беседа проходила в течение двух с половиной часов. Сам разговор был анонсирован еще на прошлой неделе, тогда предполагалось, что политики обсудят территориальные вопросы в контексте украинского конфликта и контроль над АЭС. Как по итогу проходила вторая за год беседа глав РФ и США — в материале URA.RU.  Разговор прошел хорошо Беседа Трампа и Путина началась в 10:00 утра по среднеевропейскому времени. По московскому времени это 17:00. Спустя час с момента начала телефонного разговора в Белом доме отметили, что он «проходит хорошо». Трамп разговаривал с Путиным с Овального кабинета.  Ожидания от беседы За несколько часов до начала разговора между президентами вице-премьер Сербии Александр Вулин заявил, что беседа лидеров государств будет фокусироваться на создании новой системы мировой безопасности. Он выразил уверенность, что переговоры пройдут хорошо, но не все темы будут отражены в одной беседе. Он подчеркнул значимость дальнейших переговоров и постоянного диалога между двумя странами для достижения долгосрочных результатов в области международной безопасности. Что будет после  В тот момент, пока Путин и Трамп разговаривали, в Белом доме заявили, что Дональд Трамп намерен вскоре выйти к журналистам, чтобы озвучить основные тезисы с прошедшего разговора. Однако затем стало известно, что администрация просто обнародует заявления. Пока неизвестно, будет ли Трамп озвучивать что-то лично по итогам беседы.  В Кремле еще заранее предупредили, что выступления Путина после разговора с Трампом ожидать не стоит. Однако пресс-секретарь президента Дмитрий Песков добавил, что в том или ином виде, но информацию с итогами телефонного разговора обнародуют. Журналист ВГТРК Павел Зарубин подчеркнул, что итогов разговора ждет весь мир. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...