Путин и Трамп поговорили: как проходил важный для всего мира разговор

Завершился телефонный разговор между российским президентом Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом. Беседа проходила в течение двух с половиной часов. Сам разговор был анонсирован еще на прошлой неделе, тогда предполагалось, что политики обсудят территориальные вопросы в контексте украинского конфликта и контроль над АЭС. Как по итогу проходила вторая за год беседа глав РФ и США — в материале URA.RU.
Разговор прошел хорошо
Беседа Трампа и Путина началась в 10:00 утра по среднеевропейскому времени. По московскому времени это 17:00. Спустя час с момента начала телефонного разговора в Белом доме отметили, что он «проходит хорошо». Трамп разговаривал с Путиным с Овального кабинета.
Ожидания от беседы
За несколько часов до начала разговора между президентами вице-премьер Сербии Александр Вулин заявил, что беседа лидеров государств будет фокусироваться на создании новой системы мировой безопасности. Он выразил уверенность, что переговоры пройдут хорошо, но не все темы будут отражены в одной беседе. Он подчеркнул значимость дальнейших переговоров и постоянного диалога между двумя странами для достижения долгосрочных результатов в области международной безопасности.
Что будет после
В тот момент, пока Путин и Трамп разговаривали, в Белом доме заявили, что Дональд Трамп намерен вскоре выйти к журналистам, чтобы озвучить основные тезисы с прошедшего разговора. Однако затем стало известно, что администрация просто обнародует заявления. Пока неизвестно, будет ли Трамп озвучивать что-то лично по итогам беседы.
В Кремле еще заранее предупредили, что выступления Путина после разговора с Трампом ожидать не стоит. Однако пресс-секретарь президента Дмитрий Песков добавил, что в том или ином виде, но информацию с итогами телефонного разговора обнародуют. Журналист ВГТРК Павел Зарубин подчеркнул, что итогов разговора ждет весь мир.
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