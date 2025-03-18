Власти Екатеринбурга объяснили, когда закроют детсад, на месте которого построят больницу

Детсад №347 (Шейнкмана, 116), на месте которого планируют построить медцентр и больницу, закроют после завершения строительства нового. Планируется, что он появится недалеко от старого садика в конце 2026 года, сообщили URA.RU в пресс-службе городской администрации.
«Ситуация, когда микрорайон остается без дошкольного образовательного учреждения, исключена. Детский сад №347 на улице Шейнкмана, 116 продолжит свою работу до тех пор, пока взамен ему не будет построено и передано в муниципальную собственность новое, современное ДОУ», — объяснили в мэрии. Новый садик должен появиться на ул. Народной Воли, 19. Расстояние между двумя адресами составляет около 400 метров, а сейчас на этом месте располагается старый корпус гимназии №5.
Отмечается, что инвестор (УГМК) готов взять на себя все расходы, связанные со стройкой детского сада. В мэрии подтвердили, что на Шейнкмана вместо детсада появятся медицинский центр и детская инфекционная больница.
Накануне глава департамента по управлению муниципальным имуществом Майя Строшкова подписала распоряжение о передаче территории, где расположен садик №347, в собственность города. Управление бюджетного учета должно принять имущество до 7 апреля.
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