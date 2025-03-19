Цыган, угрожавший отрезать язык челябинской учительнице, должен выплатить 800 тысяч рублей

С цыгана, угрожавшего челябинской учительнице, взыскали 800 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Руслан Панченков выплатит потерпевшей учительнице 800 тысяч рублей
Руслан Панченков выплатит потерпевшей учительнице 800 тысяч рублей Фото:
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Один из родителей довел челябинского учителя до инсульта

Представитель цыганской диаспоры Руслан Панченков, угрожавший отрезать язык учителю школы №71 Челябинска, должен выплатить потерпевшей 800 тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

«Суд удовлетворил иск прокурора. Постановил обязать ответчика выплатить потерпевшей 800 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

Инцидент в школе произошел в сентябре 2024 года. Панченков пришел в учреждение, где начал ругаться с учителем. Мужчине не понравилось, что его детей на занятиях просят говорить на русском языке.

В результате учителя госпитализировали. У нее на фоне конфликта произошел инсульт. Панченкова же задержали. Сначала ему назначили 14 суток административного ареста. После же его приговорили к 10 месяцам ограничения свободы. В рамках исполнения судебного решения по взысканию гражданского иска у мужчины арестовали автомобиль.

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Представитель цыганской диаспоры Руслан Панченков, угрожавший отрезать язык учителю школы №71 Челябинска, должен выплатить потерпевшей 800 тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. «Суд удовлетворил иск прокурора. Постановил обязать ответчика выплатить потерпевшей 800 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Инцидент в школе произошел в сентябре 2024 года. Панченков пришел в учреждение, где начал ругаться с учителем. Мужчине не понравилось, что его детей на занятиях просят говорить на русском языке. В результате учителя госпитализировали. У нее на фоне конфликта произошел инсульт. Панченкова же задержали. Сначала ему назначили 14 суток административного ареста. После же его приговорили к 10 месяцам ограничения свободы. В рамках исполнения судебного решения по взысканию гражданского иска у мужчины арестовали автомобиль.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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