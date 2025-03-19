Цыган, угрожавший отрезать язык челябинской учительнице, должен выплатить 800 тысяч рублей

Представитель цыганской диаспоры Руслан Панченков, угрожавший отрезать язык учителю школы №71 Челябинска, должен выплатить потерпевшей 800 тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
«Суд удовлетворил иск прокурора. Постановил обязать ответчика выплатить потерпевшей 800 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.
Инцидент в школе произошел в сентябре 2024 года. Панченков пришел в учреждение, где начал ругаться с учителем. Мужчине не понравилось, что его детей на занятиях просят говорить на русском языке.
В результате учителя госпитализировали. У нее на фоне конфликта произошел инсульт. Панченкова же задержали. Сначала ему назначили 14 суток административного ареста. После же его приговорили к 10 месяцам ограничения свободы. В рамках исполнения судебного решения по взысканию гражданского иска у мужчины арестовали автомобиль.
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